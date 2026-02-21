張競：「六項保證」無法律約束力 難阻對台軍售成美中峰會議題

美國總統川普日前對台美軍售發言，引發是否推翻台美「六項保證」的爭議。中華戰略學會資深研究員張競今天指出，「六項保證」雖有其時代背景，卻是毫無法律約束力的政治承諾，無法阻止對台軍售成為美中談判的議題。

美國總統川普日前表示，正和中國大陸國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，引發美國政壇及國內學者質疑公然推翻美國對台「六項保證」。

張競認為，從美國國會不斷試圖將「六項承諾」納入具有法律約束力之涉台關係法案，卻從未順利獲得具體的結果，就可以理解企圖依據「六項保證」，阻斷北京迫使華盛頓將對台軍售端上談判桌成為議題，幾乎就是螳臂當車毫無希望可言。當年可因對台軍售談出817公報，現在更沒有可能完全避而不談。

張競表示，目前針對1.25兆元軍購特別預算，在野黨不願對尚未定案者閉著眼睛胡亂背書，因此稱其為「無菜單料理」；但真正問題是美國無法依約交付已經定案付款的軍購品項，讓延宕交貨的軍備清單成為相當難堪之「無料理菜單」，同時更助長台灣社會嚴重疑美氛圍。

他強調，高達1.25兆的特別預算，執行期程遠達民國122年，在軍事採購頻生弊端、對美軍購波折不斷，社會產生嚴重疑慮的情況下，在野黨步步為營、穩紮穩打，對法案與預算嚴格把關，其實是獲得高度民意支持，執政高層與國安團隊端不出牛肉來，光靠宣傳抹紅恐怕是難以解套。