前空軍桃園基地「05警戒區」活化再生 重現飛行戰備現場

位於桃園市大園區航空城博物館的「05警戒區」，曾經是空軍桃園基地機堡與警戒室，透過活化再生，將空軍歷史、航空文化與地方記憶融為一體，想了解空軍肩負領空守護任務，認識空軍發展軌跡，不妨來此一探究竟。

軍聞社今天報導，「05警戒區」共保留4座機堡，透過不同策展主題，引領民眾從實體裝備、飛行任務到地方發展，逐步理解空軍基地與桃園大園地區之間緊密相連的歷史脈絡。

1號機堡，陳展的是F-104星式戰鬥機，結合跑道千呎牌、跑道紅綠燈、副油箱、飛行任務提示牌，以及桃園空軍基地內各單位簡介與飛行相關歷史資料，完整呈現飛行任務執行時的作業環境，彷彿置身飛行員起飛前的戰備現場，感受空軍官兵日常守護領空的嚴謹與專業。

2號機堡，規劃為小攤販市集，假日期間安排互動表演。

3號機堡，目前策劃「再・見航空城：記住家的模樣」及「記憶飛行器—航空城歷史影像行動展」，透過文物、影像與文字，重現桃園空軍基地與周邊聚落的歷史演變。

軍聞社報導，在「再・見航空城」中，展場地面以「05–23」跑道為軸線，沿著跑道前行，猶如走進時光長廊，從飛行任務、基地運作到居民生活，拼湊出桃園空軍基地與航空城共同走過的歷史軌跡；至於「航空城歷史影像行動展」，則以「當飛機飛過」、「尋・跡」、「箍仔內、大牛稠」、「消失・再見」、「畢業・校園」等主題，細緻梳理大園地區的發展，帶領民眾回望土地與時代的變遷。

4號機堡，目前保留原有空間樣貌，民眾可走入機堡之中，感受厚實結構所承載的歷史重量，想像昔日戰機進出、警戒待命的場景，成為一處與歷史對話、沉澱思緒的場域。

軍聞社表示，「05警戒區」讓曾肩負戰備任務的軍事設施，以文化與教育的形式重新走入大眾生活，深化民眾對軍事文化與歷史的認識，也讓更多人理解航空城發展背後的土地故事。相關開放時間、活動資訊、地點及行車路線等細節，可至「航空城博物館園區—05警戒區」臉書查詢。