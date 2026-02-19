快訊

獨／初三拜年兼請益！柯志恩、賴瑞隆現身家宴「3人齊敬酒」 王金平說話了

霸氣捐贈大阪市價值逾1億金塊「指定這用途」 市長訝異：難以想像的數字

一路忙到深夜…啦啦隊女神變餐廳洗碗工 過年狂洗10小時嘆辛苦

共軍機艦初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中共殲-16戰機。圖／中新社
國防部今（19）日表示，上午偵獲10架共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，海空兵力再度對台實施「聯合戰備警巡」，騷擾我空、海域，國軍聯合情監偵系統嚴密掌握。

根據國防部近日公布台海周邊海、空域即時動態公開情報，軍方在農曆大年初一與初二未偵測到共機在台海周邊活動，也沒有戰機穿越中線。

今天是大年初三，國防部表示，今天上午9時36分起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計14架次出海，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部 國軍 台海 戰機 飛彈 海峽中線

