共軍機艦初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」

國防部今（19）日表示，上午偵獲10架共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，海空兵力再度對台實施「聯合戰備警巡」，騷擾我空、海域，國軍聯合情監偵系統嚴密掌握。

根據國防部近日公布台海周邊海、空域即時動態公開情報，軍方在農曆大年初一與初二未偵測到共機在台海周邊活動，也沒有戰機穿越中線。

今天是大年初三，國防部表示，今天上午9時36分起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計14架次出海，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。