聽新聞
0:00 / 0:00
共軍機艦初三再擾台 海空兵力實施「聯合戰備警巡」
國防部今（19）日表示，上午偵獲10架共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，海空兵力再度對台實施「聯合戰備警巡」，騷擾我空、海域，國軍聯合情監偵系統嚴密掌握。
根據國防部近日公布台海周邊海、空域即時動態公開情報，軍方在農曆大年初一與初二未偵測到共機在台海周邊活動，也沒有戰機穿越中線。
今天是大年初三，國防部表示，今天上午9時36分起，國軍陸續偵獲中共殲-10、殲-11、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機計14架次出海，其中10架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。