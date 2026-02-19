快訊

海軍禮儀揭秘！站𦨭、赤道祭與向艦艉敬禮 具百年傳統

中央社／ 台北19日電
當海軍長官登艦時，舷梯旁排列的「梯侍」（Side Boys）人數是階級象徵，此源於早期需由水手扶著長官登艦的習俗。圖／青年日報提供（中央社）
海軍不僅是守護疆土鋼鐵勁旅，更是保有深厚歷史底蘊與優雅傳統的軍種。從軍艦進出港時的「站𦨭」，到充滿神秘色彩的「過赤道儀式」，這些流傳百年的禮節不僅體現紀律，更凝聚水手們對大海敬畏。

中華民國海軍「艦艇常規」明文規定，無論官兵階級、不分晝夜，在上下舷梯登艦或離艦時，都必須先向後甲板行舉手禮；這項看似簡單的動作，背後隱含著深遠宗教與文化意義。

根據海事典故，此習俗最早源於古希臘、羅馬時代，當時船員會向供奉在船尾的神龕跪拜以祈求庇佑，基督教興起後，艦艉則改為放置十字架。演變至今，艦艉旗象徵著國家主權與軍艦靈魂，因此向艦艉敬禮已成為全球海軍通用的國際禮節。

海軍指出，在軍艦進出港或迎接貴賓時，最受矚目的視覺傳統莫過於「站𦨭」，這項禮儀起源於16世紀的帆船時代，當時只要迎接貴賓，全體水手會攀登上桅杆並在帆桁上列隊脫帽歡呼，同時象徵船上的火砲無人操作、具有和平之意。

隨著時代演進，現代軍艦雖無桅杆可供攀爬，但這項傳統轉化為官兵身著整潔軍服，沿著甲板邊緣與舷牆整齊站立的「站𦨭」禮。

不同國家對站𦨭有不同規範，台灣海軍現行規定，當三軍統帥總統蒞臨軍港或軍艦、潛艦時，全艦官士兵均需行站𦨭禮致敬；這不僅展現軍容壯盛，更是一種超越國界的專業禮遇，美國與英國海軍亦分別在進出港或歡迎友邦軍艦時行此大禮。

當軍艦跨越赤道線時，艦上會舉行古老且神秘的「赤道祭」。這項傳統早期是為考驗初次出海水手，能否忍受海上艱苦的生活，西方國家如英、美海軍，常會由老水手裝扮成海王（King Neptune）進行「開庭審訊」，並對「菜鳥」施以噴水等整人遊戲。

中華民國海軍的儀式相對莊重溫馨。當編隊航行過赤道時，軍艦會變換為「橫隊」並鳴放汽笛一分鐘，同時在艦艉噴灑水柱慶祝，艦上官兵會由長官帶領焚香祝禱，祭拜牲果以祈求航行平安。此外，現場也會有官兵扮演「海龍王」宣讀聖旨，並頒發「過赤道證」給受禮主官象徵「人安、物安、航行安」。

除了人對船、船對人的禮儀，軍艦與軍艦在海上相遇也必須「互禮」。當兩艦距離在600碼內時，由資淺艦向資深艦敬禮，透過「哨笛」信號（哨音）指揮甲板人員執行立正、舉手敬禮、禮畢及稍息等儀程；早年商船相遇時也會行「點旗禮」（降半旗）向軍艦致敬，展現大航海時代流傳下來的相互尊重。

此外，當長官登艦時，舷梯旁排列的「梯侍」（Side Boys）人數則是階級象徵。此習俗源於早期當長官登艦時，需由水手扶持上艦並演變至今，台灣與美軍標準一致，中將以上派遣8名、少將6名、校級軍官則為4名。這些橫跨世紀的海軍禮儀，均保留了航海家崇尚榮譽與傳統的人文溫度。

當軍艦跨越赤道線時，艦上會舉行古老神祕的「赤道祭」，由官兵扮演「海龍王」宣讀聖旨，並頒發「過赤道證」給受禮主官，象徵「人安、物安、航行安」。圖／青年日報提供（中央社） 中央通訊社
海軍「艦艇常規」明文規定，無論官兵階級、不分晝夜，在上下舷梯登艦或離艦時，都必須先向後甲板行舉手禮。圖／海軍提供（中央社）
