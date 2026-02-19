地下海戰指揮中樞變身戰史室 民眾可預約參訪

為保存海軍作戰歷史，海軍司令部將原海軍作戰指揮中樞舊址整建為戰史陳列室，地下坑道內完整保留民國63年「中美獵鯊操演」使用的作戰情態板、海圖桌等設施，艦長室也依實際配置陳設，呈現海軍作戰指揮實況，民眾可預約參訪。

軍聞社今天報導指出，海軍司令部表示，此坑道最早建於日治時期，原為防空戰備設施，戰後成為海軍重要作戰指揮中心，曾歷經多場關鍵海上作戰任務，長期扮演統籌海上戰情的重要角色。隨作戰中心遷移，此空間一度封存未使用；隨後在時任海軍司令上將陳永康任內，推動整建活化工程，轉型為戰史陳列室，保存珍貴軍史文物，並作為官兵教育與歷史傳承的重要場域。

軍聞社報導，戰史陳列室內保留原址作戰情態板及指揮設施，並展示當年作戰指揮使用的通聯設備與戰情資料，呈現海軍作戰指揮實況，引導參訪者認識「中美獵鯊操演」期間的戰情環境與決策脈絡。

軍聞社指出，沿歷史迴廊前行，牆面展示歷任海軍總司令照片與簡介，串聯海軍發展脈絡，展現官兵世代傳承精神。陳列室內另設有戰情中心、駕駛台、官兵休息區、官廳、艦長室及總司令文物區等展區，其中，駕駛台展示退役艦艇舵輪、俥鐘及相關設備，重現艦艇航行與操艦作業情境；艦長室則依據艦上實際配置進行陳設，呈現指揮官在航行期間統籌全艦運作的實況。

軍聞社表示，戰史區以司令部成立沿革、海軍重要戰役及建軍發展為主軸，系統性呈現海軍作戰歷程，並透過文物展示與影像資料，回顧不同時代背景下的海軍任務與勤務樣貌；總司令文物區則集中展示歷任海軍總司令任內文物、照片及友邦致贈紀念品，呈現海軍建軍備戰與國際交流歷程。

軍聞社說，戰史陳列室目前採分梯次預約方式對外開放，每季擇定一週（週一至週日）辦理導覽活動，每日安排上午、下午各一場次，每場次參訪人數以20人為限。民眾可透過海軍官方臉書（Facebook）粉絲專頁並依公告資訊完成線上報名，經資料彙整與資格審查後，由專人以電話通知錄取者。

軍聞社表示，參訪當天，錄取者須於指定時間在海軍司令部側門會客室集合（台北市中山區北安路305號），並由專車接送進入海軍司令部進行參觀導覽。