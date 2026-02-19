華爾街日報：美中峰會前 決定新一批對台軍售時機仍在考量

「華爾街日報」今天引述多名官員談話報導說，美國一項主要對台軍售計畫懸而未決。報導說，美國總統川普的顧問群立場搖擺不定，一名官員說川普不會任由中方擺布，另一人則說，川普希望維持美中貿易休兵，決定對台軍售的時間點仍在審慎衡量。

報導說：「據清楚這批軍售的1位美國官員表示，川普的顧問們對於軍售的決定搖擺不定。這位官員強調，雖然習近平立場強硬，但川普不會任由中國擺布。另1位美國官員則說，川普想要與習近平維持貿易停火，因此軍售決定的時機正在幕後慎重考慮中。」

習近平2月初與川普通電時，敦促美國謹慎看待對台軍售。美國官員們表示，川普希望在預定4月第1個星期訪中之前，避免引起中國的敵意。

川普16日回應美國可能對台進行更多軍售的提問表示，「我和他（習近平）正在談這事，我們有良好的通話，美國很快會做決定」。

北京已就華府去年12月宣布對台111億美元的軍售案表達憤怒。習近平在川習通話時就軍售議題向川普施壓，當時美國官員正在討論將同意其他對台軍售項目。

華爾街日報（Wall Street Journal）記者詢問的另一名美國官員表示，這項軍售案正在進行政府內部程序。美國行政部門尚未依慣例知會國會，但1名國會助理表示，預計這批軍售將包括愛國者反飛彈攔截系統與其他武器。

美中都希望在川普4月訪問北京之前，雙方能就可能達成的具體協議展開正式協商，這些結論將決定峰會是否能讓兩國真正重啟關係，或僅是一場賭注很大的政治秀。

川習會正式議題尚未最後確認，但兩人近期通電話後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）和中國國務院副總理何立峰預期將先舉行高階官員預備會議。

接近中方人士指出，北京主要目標是在美中現行為期一年的貿易架構到期後，繼續延長休兵以保持穩定。中方談判官員可能要求美方降低現有關稅，及暫停阻礙中國科技業發展的先進人工智慧晶片出口管制。

近期曾與美方官員會談的企業高層表示，白宮將要求中方大幅提高採購項目，特別是大豆、波音客機與能源產品，以降低美國對中國的貿易逆差。

接近中國官方人士表示，北京也考慮雙方重開2020年疫情期間關閉的中國駐休士頓及美國駐成都領事館。這是低成本、高能見度、可執行的作法，釋出兩國回歸外交正常化的訊號。

部分中方政策顧問在內部討論中建議，對美提出更大型的經濟計畫，包括大規模購買美國國債，以換取美方更積極反對台灣獨立的立場。不過目前不清楚何立峰的談判團隊是否在認真考慮這些建議。

華府研究機構「燈塔政策顧問」（Beacon PolicyAdvisors）16日發出的報告指出，川普政府已釋出在4月峰會之前維持現狀，避免升高局勢的清晰訊號。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天在白宮記者會對報導表示，還沒看過完整內容，但有關對台軍售議題，目前沒有任何消息可對外公布或最新進展可提供。

金融時報2月上旬報導，川普政府已為台灣規劃包含愛國者先進地對空飛彈等4項系統的軍購案，金額達200億美元。