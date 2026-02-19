從模型祭走進停機坪 阿帕契彩繪推手點燃國軍心靈戰力

模型職人樊成彬義務投身國軍直升機彩繪，透過「大槍與小筆」工法，將細膩模型技術轉化為實機創作，不僅克服複雜曲面，更以美學激發官兵自豪感、點燃「心靈戰力」，藉由與軍方跨界合作，強化部隊士氣也開啟國防新美學。

在軍事迷與模型愛好者圈子裡，人稱「方丈」的資深模型職人樊成彬，退休前任職廣告業，因緣際會籌辦台灣指標性的RF模型祭（Reality Fancy）。他觀察到，日本自衛隊與歐洲各國軍方，早已將模型展視為國防招募的重要戰場，原因是模型愛好者屬於精準招募目標族群，效益可能遠高於一般性質的營區開放活動。

軍民彩繪軍機互動轉折點，起於民國112年陸軍湖口營區開放。當年陸軍內部萌生「仿效國外機身彩繪」構想，但囿於預算編列嚴謹，要為臨時的彩繪計畫核編經費困難重重。

樊成彬受訪時回憶說，當時得知此訊息後，認為軍機是強大的國防傳播媒介，便主動挺身而出。面對軍方詢問技術服務費用，他笑說，當時回應「不用錢，就當作是你們軍方『教育召集』我吧」；這份義務支援的承諾，也開啟民間彩繪技術進入營區的契機。

112年陸軍湖口營區的阿帕契虎斑、鯊魚尖牙低視度彩繪，引發外界高度討論、成效甚佳。此後，114年8月UH-60M彩繪黑鷹直升機載運特戰官兵開球，114年12月彩繪黑鷹降落駁二，彩繪工作均出自樊成彬之手。

談及彩繪「實體戰機」的訣竅，樊成彬表示，實機彩繪必須先透過電腦繪圖作模擬，並要精確避開感測天線、熱焰彈發射器等組件；而直升機因不需要超音速飛行，機身常布滿凸出的鉚釘，不像戰機般平整，導致這些鉚釘凸點成為噴塗時的障礙，須靠經驗慢慢修飾。

樊成彬指出，最大技術門檻是機身的「複雜曲面」，機身弧度與曲面會讓圖案在視覺上產生劇烈位移，儘管已有先做電腦模擬，在現場仍需先以炭筆在直升機身上打草稿，再靠人工做細部微調，確保在不同視角下都能維持完美比例，為讓民眾的視覺感能相對平順。

此外，彩繪過程嚴格遵循軍規。樊成彬說，彩繪僅能使用軍方提供的基礎塗料，在受限的色域裡透過比例調配創造層次，並在機身完成具威懾力、又不失美感的藝術創作。

談及噴塗實機與模型所用工具的差異，樊成彬透露，大範圍噴圖使用工業噴槍，但在處理漸層、陰影或細部線條時，則換上口徑僅0.2公釐或0.3公釐的小型模型噴筆；「大槍與小筆」技法交替運用，也讓陸軍直升機在碩大體積下，依然保有模型的細膩質感。

他也笑著分享說，另一項最顯著的差別是體積，在模型桌前是只要動手，但彩繪實機就需在機棚裡爬上爬下，彩繪期程約以10天為期，幾乎是隨官兵作息按表操課。

至於彩繪是否傷及直升機表面塗層。樊成彬說明，軍方都會有完善配套，彩繪機通常是選直升機進入大修或大檢前，因此在彩繪完畢、對外展示結束，軍方就會將包括彩繪的舊漆洗凈重噴，因此不會有傷原漆塗層、或漆面重複噴塗導致塗層過厚的問題。

軍機彩繪文化在國際行之有年，本質是展現榮譽感。樊成彬曾詢問駕駛彩繪機參與任務的飛行員感想，得到的回饋均相當正面，當戰機、直升機披上新圖裝，官兵對裝備的愛惜、自豪感，以及對所屬單位的榮譽感顯著提升，被稱為「心靈戰力+10」。

展望未來，樊成彬也提出對「迷彩在地化」想法。他以國軍阿帕契為例表示，目前是採用「北美綠」，但台灣屬亞熱帶、植被與環境色彩偏暖綠，現有塗裝在台灣森林中的隱密效果仍有進步空間。

此外，他希望透過近幾年的彩繪經驗，推動更多有關在地化迷彩研究，讓國軍裝備不僅在儀式上威武，在實戰環境中也能更有效地融入地景地貌。