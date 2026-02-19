美六項保證不與中國協商對台軍售 國會報告揭3版本

「六項保證」近來引發熱議。根據美國國會研究處報告，國會已數度重申對「六項保證」的支持。目前公開紀錄中，「六項保證」有3個不同版本，分別來自國務院官員的電報與國會證詞，用語存在些微差異。

「六項保證」指的是，美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變對台灣主權的立場、不會對台灣施壓要求與中國談判。

2023年的美國國會研究處（Congressional ResearchService）報告指出，「六項保證」的3個版本，分別來自時任國務院次卿伊格爾伯格（LawrenceEagleburger）1982年的用語、時任國務卿舒茲（George Shultz）於1982年發給時任美國在台協會（AIT）處長李潔明（James R. Lilley）的電報，以及時任亞太助卿何志立（John Holdridge）在國會的證詞。

在對台軍售方面，伊格爾伯格的用語為「我們尚未同意（have not agreed）就對台軍售進行事前協商」。舒茲電報寫道，美方尚未同意（has not agreed）就對台軍售問題與中國協商。何志立證詞則指出，817公報「不應被解讀為我們已同意（have agreed）就對台軍售與北京進行事前磋商」。

●六項保證的形成

在1978年美中聯合公報中，兩國宣布同意於1979年1月1日建交，同時美國政府在聲明中表示，將於同日終止與台灣的外交關係。由於部分國會議員憂心這是對台灣的背叛，因而推動通過「台灣關係法」，其中規定美國「將向台灣提供」自衛所需的國防物資和服務。

1982年，由於美國依據「台灣關係法」持續向台灣出售武器，成為美中關係一大痛點，雷根政府試圖透過談判達成第3次美中聯合公報來解決這項問題，也就是後來的817公報。雷根政府也預期，這份公報將在台灣引發不安。

1982年7月10日，即公報發布前一個月，伊格爾伯格發電報給李潔明，指示他與時任中華民國總統蔣經國會面。伊格爾伯格提供經雷根核定的談話要點，其中包括一組說明美國在與中方談判817公報時「沒有同意」的事項，後來即被稱為「六項保證」。

李潔明於7月14日首次向蔣經國轉達。其後，台灣政府要求美方同意公開「六項保證」內容。

817公報發布當天，舒茲致電李潔明，提供經重新措辭的「六項保證」版本，供台灣政府對外發布。同日與翌日，何志立在國會作證，將「六項保證」融入證詞中，但未以「六項保證」為名，也未透露雷根已於前1個月向蔣經國提出這些保證。

「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。美國總統川普16日在總統專機「空軍一號」（AirForce One）上回應媒體表示，正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發外界質疑與六項保證精神相悖。

美國民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）昨天發布聲明強調，「六項保證」與「台灣關係法」不同，未被正式寫入法律，國會目前正在推動立法。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也在X平台發文，呼籲通過相關法案。