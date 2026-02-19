快訊

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

北市南港掩埋場起火…濃煙飄散！ 環保局籲「4處居民」戴口罩外出

聽新聞
0:00 / 0:00

美六項保證不與中國協商對台軍售 國會報告揭3版本

中央社／ 華盛頓18日專電

「六項保證」近來引發熱議。根據美國國會研究處報告，國會已數度重申對「六項保證」的支持。目前公開紀錄中，「六項保證」有3個不同版本，分別來自國務院官員的電報與國會證詞，用語存在些微差異。

「六項保證」指的是，美國未同意設定終止對台軍售的日期、未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見、不會在台北與北京之間擔任斡旋角色、未同意修訂「台灣關係法」、未改變對台灣主權的立場、不會對台灣施壓要求與中國談判。

2023年的美國國會研究處（Congressional ResearchService）報告指出，「六項保證」的3個版本，分別來自時任國務院次卿伊格爾伯格（LawrenceEagleburger）1982年的用語、時任國務卿舒茲（George Shultz）於1982年發給時任美國在台協會（AIT）處長李潔明（James R. Lilley）的電報，以及時任亞太助卿何志立（John Holdridge）在國會的證詞。

在對台軍售方面，伊格爾伯格的用語為「我們尚未同意（have not agreed）就對台軍售進行事前協商」。舒茲電報寫道，美方尚未同意（has not agreed）就對台軍售問題與中國協商。何志立證詞則指出，817公報「不應被解讀為我們已同意（have agreed）就對台軍售與北京進行事前磋商」。

●六項保證的形成

在1978年美中聯合公報中，兩國宣布同意於1979年1月1日建交，同時美國政府在聲明中表示，將於同日終止與台灣的外交關係。由於部分國會議員憂心這是對台灣的背叛，因而推動通過「台灣關係法」，其中規定美國「將向台灣提供」自衛所需的國防物資和服務。

1982年，由於美國依據「台灣關係法」持續向台灣出售武器，成為美中關係一大痛點，雷根政府試圖透過談判達成第3次美中聯合公報來解決這項問題，也就是後來的817公報。雷根政府也預期，這份公報將在台灣引發不安。

1982年7月10日，即公報發布前一個月，伊格爾伯格發電報給李潔明，指示他與時任中華民國總統蔣經國會面。伊格爾伯格提供經雷根核定的談話要點，其中包括一組說明美國在與中方談判817公報時「沒有同意」的事項，後來即被稱為「六項保證」。

李潔明於7月14日首次向蔣經國轉達。其後，台灣政府要求美方同意公開「六項保證」內容。

817公報發布當天，舒茲致電李潔明，提供經重新措辭的「六項保證」版本，供台灣政府對外發布。同日與翌日，何志立在國會作證，將「六項保證」融入證詞中，但未以「六項保證」為名，也未透露雷根已於前1個月向蔣經國提出這些保證。

「六項保證」始終是美國對台及對中政策的根本要素。美國總統川普16日在總統專機「空軍一號」（AirForce One）上回應媒體表示，正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發外界質疑與六項保證精神相悖。

美國民主黨籍眾議員肯納（Ro Khanna）昨天發布聲明強調，「六項保證」與「台灣關係法」不同，未被正式寫入法律，國會目前正在推動立法。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也在X平台發文，呼籲通過相關法案。

美國在台協會 對台 台灣關係法

延伸閱讀

影／日本眾議院改選後召開特別國會 高市早苗再任首相

川習討論對台軍售 1982年6項保證「美售台武器不會與北京協商」

川普與習近平溝通對台軍售是「失言」？ 美專家：替在野黨解圍

川普稱和習討論對台軍售 美學者：軍售案恐延後宣布

相關新聞

賴總統回台南發放福袋 再提國防特別預算

賴清德總統昨天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、...

對美軍購今年交貨清單 顧立雄未提F-16

美國總統川普與大陸國家主席習近平預計四月舉行「川習會」，外界預期，習近平必定將與美方談軍售議題，川普近日受訪證實正和習近...

陸軍航空601旅直升機 春節捍衛北台灣

桃園龍潭陸軍航空六○一旅平時擔任北部第三作戰區戰備應變部隊；戰時則為國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐...

台灣接軌五眼聯盟 台版「松樹谷」添想像

台灣位處西太平洋第一島鏈的重要戰略位置，台美深化軍事合作，情報交流也更緊密，國防部長顧立雄近日證實，國軍今年會執行衛星影...

美國國會推動「對台6項保證」法制化

聯邦眾議院美國與中共戰略競爭特別委員會民主黨首席肯納十七日聲明，美國國會正推動將「對台六項保證」法制化，對於美國總統川普...

川習提對台軍售違反對台六項保證？ 白宮官員：美對台政策沒變

對美國總統川普十六日在空軍一號上對媒體說，正和中國大陸國家主席習近平溝通美國對台軍售議題，白宮官員十七日答覆中央社提問時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。