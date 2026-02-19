對美軍購今年交貨清單 顧立雄未提F-16

美國總統川普與大陸國家主席習近平預計四月舉行「川習會」，外界預期，習近平必定將與美方談軍售議題，川普近日受訪證實正和習近平溝通此事，並且，他很快就會對台灣的國防支持做出決定。政院版軍購特別條例還卡在立法院尚未付委，在野黨質疑軍購清單不透明，要求嚴審，拒絕簽空白支票，如今川普的態度是否暗示軍售案可能延後宣布，備受關注。

「對台軍售」議題恐上美中談判桌，軍購案是否延後尚不知道，但美方預定今年交貨台灣的軍購，可能也有部分將延後。

國防部長顧立雄日前與媒體餐敘時細數今年將交貨的對美軍購裝備，但未提及F—16C/D Block70戰機，似乎暗示今年內不會有任何一架交機。另外，F—16採購是採取特別預算，有效期只到今年底，勢必要立院修改特別條例，但行政部門至今尚未和立委討論。

另外，顧立雄也透露，如軍購預算能順利獲得，M1A2T戰車今年可全數交貨，其他陸續分批交裝的包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、MQ—9B無人偵察機、ALTIUS—600M與彈簧刀300攻擊無人機、F—16戰機掛載的MS—110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通信系統等。但顧立雄卻未提及F—16戰機，事後國防部提供的部長講話稿中亦無列入。

對此，空軍司令部表示，第一架F—16已在美國首飛，現由美方依計畫驗證各項新裝備，空軍將嚴密掌握進度；交貨期程因為涉及機敏，援例不予評論。

二○一九年十月立院通過「新式戰機採購特別條例」，編列上限二五○○億元特別預算，採購六十六架F—16，支用期限至二○二六年底。原定二○二三、二○二四年開始交運，但進度嚴重拖延。第一架去年三月出廠，十二月廿九日首度試飛。先前國防部官員在立院表示，目前生產線上約有十架完成組裝。

國民黨立委徐巧芯去年十月曾質詢行政院長卓榮泰，質疑若軍購特別條例到期，戰機仍沒交貨完成，應當如何處置？卓揆明確表示，延遲部分若產生不當得利損害，就會提出求償，必須全數將不當得利返還。不過，陪同備詢的國防部副部長鍾樹明解釋，軍購案沒有求償，商購案才可以。