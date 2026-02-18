快訊

賴總統回台南發放福袋 再提國防特別預算

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導
立法院長韓國瑜（左二）、立委謝龍介（左一）昨到台南廣護宮參拜並發放春聯，面對國防特別預算，謝龍介說，基層鄉親不分藍綠都認為「一定要買，但要嚴格審查」。記者袁志豪／攝影
賴清德總統昨天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。

賴總統也說，台美對等關稅談判已經完成，受各行各業肯定，現在對台灣來講是一個最好的時機；過去一年，台灣的經濟成功、股市表現非常好，只要團結繼續打拚下去，未來的台灣會比前一年更好。

立法院長韓國瑜已承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對於一點二五兆元軍購特別預算，國民黨立委謝龍介表示，國防特別預算案會列為優先審查，但過去還有數千億元已付款未到貨的武器，今年度還有九千三百多億元國防預算，總體國防支出已達到臨界點；國防與軍購採購都不能放棄，但重點是如何買得到最好的價格、最優良的武器，而非執政黨一味施壓在野黨通過。

謝龍介說，我國國際情勢一路走來都非常艱困，在國際的大盤賽局裡面，美中也有競合問題，現在中美看起來是鬥而不破，所以我國急需要美國出售武器來捍衛中華民國；但中國一定會對美國提出限制性要求，執政者應該要用很理性的態度來看待這個三角問題。

國防特別預算 軍購特別預算 美國 謝龍介 韓國瑜 福袋

相關新聞

賴總統回台南發放福袋 再提國防特別預算

賴清德總統昨天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、...

共機也放年假？ 大年初一、初二零擾台 軍事迷：天空變安靜

春節期間台灣難得迎來一段「安靜時光」。根據國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周...

影／陸航601旅各型直升機 捍衛北台灣安全

春節期間，國防部持續釋出各部隊的戰備訊息，今天介紹位於桃園龍潭的陸軍航空601旅。該旅平時擔任北部第三作戰區戰備應變部隊...

川普稱和習討論對台軍售 美學者：軍售案恐延後宣布

美國總統川普稱，他和中國國家主席習近平討論對台軍售，引發議論。美國學者對中央社分析，川普言論暗示，未來對台軍售案的宣布可...

立院開議先審國防預算 美議員：台灣須落實承諾

立法院長韓國瑜於回應美國議員聯名函時承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對此，起草信件的共和黨參議員芮基茲今天...

川習「討論」對台軍售 美參議員：背棄政策引憂

美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發關注。對此，民主黨聯邦參議員金安迪指出，川普正在動搖過去不容...

