賴總統回台南發放福袋 再提國防特別預算

賴清德總統昨天到台南發放福袋時，再次呼籲希望國家總預算趕緊通過，讓經濟繼續發展，面對中國的威脅，國防特別預算一定要提升、一定要通過。

賴總統也說，台美對等關稅談判已經完成，受各行各業肯定，現在對台灣來講是一個最好的時機；過去一年，台灣的經濟成功、股市表現非常好，只要團結繼續打拚下去，未來的台灣會比前一年更好。

立法院長韓國瑜已承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對於一點二五兆元軍購特別預算，國民黨立委謝龍介表示，國防特別預算案會列為優先審查，但過去還有數千億元已付款未到貨的武器，今年度還有九千三百多億元國防預算，總體國防支出已達到臨界點；國防與軍購採購都不能放棄，但重點是如何買得到最好的價格、最優良的武器，而非執政黨一味施壓在野黨通過。

謝龍介說，我國國際情勢一路走來都非常艱困，在國際的大盤賽局裡面，美中也有競合問題，現在中美看起來是鬥而不破，所以我國急需要美國出售武器來捍衛中華民國；但中國一定會對美國提出限制性要求，執政者應該要用很理性的態度來看待這個三角問題。