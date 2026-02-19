台灣接軌五眼聯盟 台版「松樹谷」添想像

台灣位處西太平洋第一島鏈的重要戰略位置，台美深化軍事合作，情報交流也更緊密，國防部長顧立雄近日證實，國軍今年會執行衛星影像ＡＩ自動辨識系統原型的開發，結合國安局長蔡明彥去年公開證實台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，因此大幅更新電腦設備，台灣提升情蒐科技，與西方盟友先進情報系統接軌意圖明顯。

「五眼聯盟」由澳大利亞、加拿大、紐西蘭、英國和美國五國組成國際情報分享團體，強勢情報能力來自三個衛星監聽基地，包括美國科羅拉多州丹佛巴克利空軍基地、英國北約克郡哈洛蓋特曼威斯希爾與位於澳洲的松樹谷聯合防禦機構。

台灣位於第一島鏈前端，台美早期設置無線電訊號監聽單位至今運作，隨衛星科技提升，台美未來會否在距中國大陸最近的台灣設立如「松樹谷」情蒐中心，對抗中共複合式威脅，國安首長的政策宣示賦予外界想像。

台美情報交流密切，台灣也是美國國安局、中情局部署監聽設備前線，過去以截聽中共無線電通訊為主，目前陽明山「梅園」監聽站持續運作，和「松樹谷」一樣，也屬台美情蒐人員共同執勤，美方人員連同家庭住宿在平等里周邊美國社區。

中情局為情蒐中共研發洲際彈道飛彈，早年與台灣合作在新竹湖口大圓山陣地秘設天線，傳近年又重新架設天線監控大陸軍情，但空軍否認。位於新竹樂山的長程預警雷達也是美台人員廿四小時執勤，監控南海至東北亞防空情報，同為五眼聯盟運用的一環。