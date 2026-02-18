快訊

日本觀光直升機墜阿蘇火山口 消防疑尋獲飛行員與2名台灣旅客

吐一吐就好？ 武廟主委中鏢諾羅病毒 醫師示警：傳染力超強

陳光復已手術未脫險 澎湖縣府：目前情況穩定 懇請大眾持續集氣祈福

聽新聞
0:00 / 0:00

共機也放年假？ 大年初一、初二零擾台 軍事迷：天空變安靜

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周邊活動，空域沒有戰機穿越中線，也未見大批機群繞台。圖／取自國防部官網
國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周邊活動，空域沒有戰機穿越中線，也未見大批機群繞台。圖／取自國防部官網

春節期間台灣難得迎來一段「安靜時光」。根據國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周邊活動，空域沒有戰機穿越中線，也未見大批機群繞台。消息一出，有軍事迷直呼「台灣天空終於靜下來」。

回顧過去一年，共機幾乎成了日常風景，不論平日或假日，甚至節慶期間都曾出現擾台紀錄。根據國防部過往公布資料，單日出動數十架次已非罕見，跨越海峽中線或進入西南空域更是頻繁。如今在農曆新年頭兩天出現「零軍機」紀錄，自然格外引人關注。

不過，完全風平浪靜嗎？也不盡然。國防部資料顯示，雖未偵獲共機動態，但兩天仍偵測到空飄氣球及5艘軍艦在台海周邊海域活動。顯示解放軍在海上仍維持一定存在。

軍事專家認為，這種節慶降溫並非首次出現。過去在特定政治敏感時點或國際關注升高時，共軍活動強度也曾短暫調整。至於此次是否單純春節因素，或是戰備節奏安排的一部分，仍有待後續觀察。

對台灣民眾而言，這兩天的確多了一點過年的平靜感。少了戰機頻繁升空提醒，多的是團圓與年味。不過國防單位也強調，國軍仍全天候嚴密監控周邊動態，確保空防與海防安全不打折扣。

國防部 台海 軍事

延伸閱讀

中共19機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

陸記憶體雙雄 美國防部擬鬆綁 凸顯缺貨情況失控 台廠持續坐享漲價紅利

共軍春節前夕聯合戰備警巡 昨42機11艦出海擾台

中共25機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

相關新聞

共機也放年假？ 大年初一、初二零擾台 軍事迷：天空變安靜

春節期間台灣難得迎來一段「安靜時光」。根據國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周...

影／陸航601旅各型直升機 捍衛北台灣安全

春節期間，國防部持續釋出各部隊的戰備訊息，今天介紹位於桃園龍潭的陸軍航空601旅。該旅平時擔任北部第三作戰區戰備應變部隊...

川普稱和習討論對台軍售 美學者：軍售案恐延後宣布

美國總統川普稱，他和中國國家主席習近平討論對台軍售，引發議論。美國學者對中央社分析，川普言論暗示，未來對台軍售案的宣布可...

立院開議先審國防預算 美議員：台灣須落實承諾

立法院長韓國瑜於回應美國議員聯名函時承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對此，起草信件的共和黨參議員芮基茲今天...

川習「討論」對台軍售 美參議員：背棄政策引憂

美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發關注。對此，民主黨聯邦參議員金安迪指出，川普正在動搖過去不容...

川習「討論」對台軍售 六項保證法制化呼聲再起

川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，被質疑與「六項保證」精神相悖，引發國會及學界關注。民主黨籍眾議員肯納今天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。