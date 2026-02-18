共機也放年假？ 大年初一、初二零擾台 軍事迷：天空變安靜

春節期間台灣難得迎來一段「安靜時光」。根據國防部公布的台海周邊海、空域即時動態，大年初一與初二兩天，未偵測到共機在台海周邊活動，空域沒有戰機穿越中線，也未見大批機群繞台。消息一出，有軍事迷直呼「台灣天空終於靜下來」。

回顧過去一年，共機幾乎成了日常風景，不論平日或假日，甚至節慶期間都曾出現擾台紀錄。根據國防部過往公布資料，單日出動數十架次已非罕見，跨越海峽中線或進入西南空域更是頻繁。如今在農曆新年頭兩天出現「零軍機」紀錄，自然格外引人關注。

不過，完全風平浪靜嗎？也不盡然。國防部資料顯示，雖未偵獲共機動態，但兩天仍偵測到空飄氣球及5艘軍艦在台海周邊海域活動。顯示解放軍在海上仍維持一定存在。

軍事專家認為，這種節慶降溫並非首次出現。過去在特定政治敏感時點或國際關注升高時，共軍活動強度也曾短暫調整。至於此次是否單純春節因素，或是戰備節奏安排的一部分，仍有待後續觀察。

對台灣民眾而言，這兩天的確多了一點過年的平靜感。少了戰機頻繁升空提醒，多的是團圓與年味。不過國防單位也強調，國軍仍全天候嚴密監控周邊動態，確保空防與海防安全不打折扣。