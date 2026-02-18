影／陸航601旅各型直升機 捍衛北台灣安全

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
陸航601旅的AH-64E攻擊直升機。軍聞社
春節期間，國防部持續釋出各部隊的戰備訊息，今天介紹位於桃園龍潭的陸軍航空601旅。該旅平時擔任北部第三作戰區戰備應變部隊；戰時則為國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐與支援災害救援等任務。

601旅的機種包括：攻擊作戰隊配賦阿帕契直升機（AH-64E），具備先進航電與感測系統，可遂行空中攻擊與火力投射任務；突擊作戰隊以黑鷹直升機（UH-60M）為主，擔任空中突擊、物資運補與傷患後送等任務。戰搜作戰隊則運用奇歐瓦直升機（OH-58D），執行空中偵搜、警戒與掩護。　

空中戰力的發揮，仰賴地勤與保修能量的周延支撐。該旅所屬飛機作戰支援大隊平時負責各型機二、三級維保、加油勤務及彈藥囤儲等作業；戰演訓期間則編組前支隊與野戰保修站，遂行飛機搶修、熱加油掛彈等任務，確保飛機妥善率與任務遂行安全。

在任務運用上，601旅平時即維持高度戰備應變節奏，依情勢需求彈性編組、迅速投用，必要時可支援或跨區增援各作戰區，展現航空部隊高機動、高反應的作戰能量。即使在春節期間，官兵仍維持戰備待命，確保部隊戰力運作無虞，守護國人平安過好年。　

陸航601旅的UH-60M黑鷹通用直升機。圖／軍聞社
陸航601旅的AH-64E起飛前，地勤人員進行驗油作業。圖／軍聞社
陸航601旅的AH-64E直升機從機棚拖出。圖／軍聞社
陸航601旅的OH-58D戰搜直升機。圖／軍聞社
國防部 黑鷹直升機 飛機

