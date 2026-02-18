陸航601旅精實訓練厚植戰力 全天候守護國土安全

快訊

中央社／ 台北18日電

陸軍航空第601旅平時擔任第三作戰區戰備應變部隊，戰時為國防部戰略預備隊，肩負北部地區重要目標防護、中樞反恐與支援災害救援等任務。憑藉精準打擊、快速機動與彈性編組等特性，成為國軍聯合作戰體系不可或缺的空中主戰兵力。

軍聞社今天報導指出，陸軍航空第601旅隸屬於陸軍航空特戰指揮部，601旅年度依訓綱完成駐、基地訓練及直升機對海實彈射擊外，並配合聯合作戰指揮機制，執行「陸勝操演、空武射擊、三軍聯合精準飛彈射擊、神鷹操演及漢光演習」等軍、兵種聯合作戰演訓，持續精進官兵戰備整備與遂行任務能力，厚植空中戰力。

軍聞社報導介紹，在任務運用上，601旅平時即維持高度戰備應變節奏，依情勢需求彈性編組、迅速投用，必要時可支援或跨區增援各作戰區，展現航空部隊高機動、高反應的作戰能量。即使在春節期間，官兵仍維持戰備待命，確保部隊戰力運作無虞，守護民眾平安過好年。

軍聞社提到，601旅具備多元機型與任務分工，攻擊作戰隊配賦阿帕契攻擊直升機（AH-64E），具備先進航電與感測系統，可遂行空中攻擊與火力投射任務；突擊作戰隊以黑鷹直升機（UH-60M）為主，擔任空中突擊、物資運補與傷患後送等任務。戰搜作戰隊則運用戰搜直升機（OH-58D），執行空中偵搜、警戒與掩護。各型機依特性協同運作，形塑完整空中作戰體系。

軍聞社表示，空中戰力的發揮，得仰賴地勤與保修能量的周延支撐。601旅所屬飛機作戰支援大隊平時負責各型機二、三級維保、加油勤務及彈藥囤儲等作業；戰演訓期間則編組前支隊與野戰保修站，遂行飛機搶修、熱加油掛彈等任務，確保飛機妥善率與任務遂行安全。

軍聞社指出，透過平、戰結合的訓練思維，601旅確依準則教範與標準作業程序，建立嚴謹考核機制，並將訓考成果量化分析、持恆精進，逐步塑建「精、巧、強」的航空勁旅。未來，601旅將持續精進戰術戰法，朝靈活編組、快速機動、晝夜連續與精準打擊目標邁進，以全天候戰備狀態，守護國土安全。

黑鷹直升機 陸軍 飛機

