川普稱和習討論對台軍售 美學者：軍售案恐延後宣布

美國總統川普稱，他和中國國家主席習近平討論對台軍售，引發議論。美國學者對中央社分析，川普言論暗示，未來對台軍售案的宣布可能延至川習會後；而美國對台六項保證中，「未同意」就對台軍售議題向中國徵詢意見的英文用字保留了模糊空間。

川普（Donald Trump）昨天被問及習近平近期在兩人通話中表達對於美國對台更多軍售的警告，川普回應表示，「我和他正在談這事，我們有良好的通話」，美國很快會做出決定。白宮一名官員今天以背景方式回應表示，美國對台政策沒有改變。

●對台軍售宣布恐延至川習會後 美可能改變對台政策

對此，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（TheGerman Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（BonnieGlaser）表示，川普言論暗示他可能會將未來對台軍售案的宣布延到川習會之後。

川普預計4月訪問中國並將會晤習近平，葛來儀認為，美中目前正在進行的討論中，可能包含以改變美國對台政策來換取中國在貿易上的讓步。川普所指的通話很可能是兩人前一次的電話通話。

據公開已知資訊，川習兩人最近一次通話是在2月4日。川普當時發文寫道，他和習近平討論了許多議題，包括貿易、軍事、4月訪問中國行程、台灣、俄羅斯和烏克蘭戰爭、伊朗局勢、中國向美國採購石油與天然氣、中方考慮加碼購買美國農產品等，但未提到涉及台灣的具體討論內容。

據當時中國官媒新華社報導，習近平強調台灣議題是中美關係中最重要的議題，美方務必慎重處理對台軍售；川普則表示，重視中方在台灣議題上的關切，任內會保持美中關係穩定。

前美國在台協會（AIT）理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員的卜睿哲（Richard Bush）表示，川普的意思是他將針對美國對台軍售做出通盤性決定，或是僅針對近期媒體報導的單一軍售案，這並不明確，和川習會的關聯也還不明朗，但關鍵因素在於籌劃峰會的美國高層官員對此議題和其他事務的決定。

川習今年2月通話後，英國「金融時報」披露，美國正為台灣彙整一筆含愛國者系統及其他武器的200億美元軍售，北京方面私下警告，此舉可能危及川普預計4月對中國的國是訪問。

●專家關注對台六項保證英文表述存有模糊空間

對於川普稱和習近平討論對台軍售是否違反美國對台六項保證，引起外界關注。卜睿哲指出，美國國務院於1982年8月發送給時任美國在台協會處長李潔明（James Lilley）的電報，就是如今所謂「六項保證」的來源，其內容提到，美方「未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

卜睿哲分析，這裡存在了一些模糊空間，「未同意」（has not agreed）的英文表述方式保留了「我們未來某個時間點可能同意」的空間，但就政策層面而言，據他所知，美國從未進行過任何事前的意見徵詢。就他看來，這是「好的政策」。

葛來儀表示，六項保證的文件並未使用「不會」（would not）等用字，不過外界普遍認為，時任美國總統雷根（Ronald Reagan）當初本意確實是要禁止美國就對台軍售議題與北京談判。

美中1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，雷根委由李潔明等人向時任總統蔣經國提出六項保證。

●川普運用技巧 試圖在美台、美中關係取得平衡

曾於川普1.0擔任白宮國安會幕僚長的葛瑞（Alexander Gray）也對中央社表示，根據觀察到的公開資訊，他認為川普「正運用技巧在他對台灣長期且具歷史意義程度的支持及希望和中國達成貿易平衡，兩者之間取得平衡」。

他說，儘管在策略上，川普有時需要透過言論來進行「平衡動作」，但鼓勵外界從整體角度來看待並注意川普兩個總統任期內，美台夥伴關係在經濟、國防及外交方面取得的重要進展。

現為地緣政治顧問公司「美國全球戰略」（American Global Strategies）執行長的葛瑞表示，他有充分理由相信，即使川普正在平衡美中關係的各項挑戰，美台之間的「正面關係仍將持續」。

川普政府去年底宣布總值約111億美元的大規模對台軍售案，此為川普2.0第二度宣布對台軍售。在經貿方面，台美日前完成關稅談判並簽署投資合作備忘錄（MOU）、台美對等貿易協定，涵蓋關稅調降、採購美製產品及供應鏈合作等。