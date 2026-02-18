快訊

中央社／ 華盛頓17日專電

立法院長韓國瑜於回應美國議員聯名函時承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對此，起草信件的共和黨參議員芮基茲今天表示，台灣必須落實強而有力的預算承諾，這將展現台灣捍衛自身民主的決心。

美國37名跨黨派參、眾議員日前致函立院，表態支持國防特別預算。立法院長韓國瑜、副院長江啟臣隨後回應，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。

目前人在自家選區的芮基茲（Pete Ricketts）下午透過電子郵件對中央社表示，「對韓院長承諾將優先審查國防預算感到鼓舞。華府目前正致力於解決武器交付積壓的問題」。

「台灣也必須落實強而有力的預算承諾，這將展現台灣捍衛自身民主的決心。我們必須維持印太區域的和平與穩定。」

這封聯名函由芮基茲、民主黨參議員昆斯（ChrisCoons）及共和黨眾議員金映玉（Young Kim）等友台議員，致函韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌及民進黨立法院黨團總召柯建銘。

議員們寫道，中國對台灣構成的威脅從未如此嚴重。中國國家主席習近平正集中國家力量的每一個要素來控制台灣，習近平希望通過非法、脅迫、侵略性和欺騙性的行動來削弱台灣的抵抗意志，以達成目標。

信件寫道，面對日益惡化的威脅環境，美國和台灣都必須採取更多措施來遏止中國的侵略行為。就美國而言，必須解決對台武器交付的嚴重積壓問題。

「我們承諾將持續與台灣合作，確保台灣更快獲得所需的能力。同樣地，我們也需要台灣與我們一起努力。」

議員們憂心，若台灣的國防支出未能大幅增加至總統賴清德的特別預算所反映的水準，這些進展仍是不夠，盼支持強而有力、多年期的國防特別預算，以及足以應對當前形勢並清晰展現台灣自衛意志的年度經費。

共和黨籍聯邦眾議員魯納（Anna Paulina Luna）是這封信連署人之一。她13日上傳聯名函並在推文中喊話：「台灣的朋友們：我與國會同僚共同敦促立法院支持賴總統，為其完整的國防預算案提供經費。」

具軍事背景的魯納說，北京的威脅真實存在且日益加劇。美國與台灣站在一起，但台灣必須堅定，全球都在看。

台美簽署對等貿易協定 卓揆盼立院通過完整內容：會向韓國瑜拜託幫忙

立院開議先審國防預算 美議員：台灣須落實承諾

川習「討論」對台軍售 美參議員：背棄政策引憂

美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發關注。對此，民主黨聯邦參議員金安迪指出，川普正在動搖過去不容...

川習「討論」對台軍售 六項保證法制化呼聲再起

川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，被質疑與「六項保證」精神相悖，引發國會及學界關注。民主黨籍眾議員肯納今天...

川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變

美中領導人2月初通話，談及台灣等多項議題。美國總統川普昨天被問及中國對於美國對台更多軍售的警告時表示，「我和他正在談這事...

反無人機系統 我擬以特別預算對美採購

憲兵指揮部原計畫以商售管道，推動採購美製M—ACE AGT反無人機系統，以三十鏈砲搭配高爆彈，破解無人機蜂群攻擊的威脅，...

對台軍售 川普：正與習近平溝通

美國總統川普十六日在空軍一號上受訪，被問到四日和中國大陸國家主席通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售問題。川普回應說，...

