川習「討論」對台軍售 六項保證法制化呼聲再起

中央社／ 華盛頓17日專電

川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，被質疑與「六項保證」精神相悖，引發國會及學界關注。民主黨籍眾議員肯納今天強調，國會正推動將「六項保證」法制化；美國學者葛來儀也推文呼籲通過相關法案

對於北京警告勿對台灣進行更多軍售，美國是否會再向台灣提供更多武器方面，川普昨天在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上回應媒體：「我正在和他（習近平）談這件事。我們進行一次良好的對話。而我們將很快作出決定」。

「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（SelectCommittee on China）民主黨首席議員肯納（RoKhanna）下午透過聲明表示，川普承認他正在與習近平討論美國對台軍售，這令人警覺，公然違反美國政策及六項保證。

美中1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根委由美國在台協會台北辦事處處長李潔明等人向時任總統蔣經國提出六項保證，其中一項為「未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見」。

肯納說，川普將台灣視為與中國貿易談判中的「籌碼」，代表他更熱衷於與美國戰略競爭對手達成糟糕的協議，而不是強化與台灣等長期盟友的關係。這不僅侵犯台灣2300萬民眾的安全，也玷污美國的國際信譽。

「我敦促川普重申美國對六項保證的承諾，並明確表示我們對台政策沒有改變。台灣必須被排除在談判之外。」

肯納指出，與「台灣關係法」不同，六項保證尚未被正式寫入法律。國會目前正在推動立法，以將這些具穩定性的原則正式法制化。

去年9月，聯邦眾議院外交委員會通過國務院包裹法案，納入「對台六項保證法案」。法案要求將「六項保證」入法，並確保未來任何政府在未經國會批准下，不得更改這些原則。

美國國會的法案出了委員會後，必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）也在X平台推文呼籲通過相關法案。

