川習「討論」對台軍售 美參議員：背棄政策引憂

美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發關注。對此，民主黨聯邦參議員金安迪指出，川普正在動搖過去不容談判的承諾，勢將帶來實質後果。學者索博利克也批評，這與國會多年共識背道而馳。

對於北京警告勿對台灣進行更多軍售，美國是否會再向台灣提供更多武器方面，川普昨天在「空軍一號」（Air Force One）上回應媒體：「我正在和他（中國國家主席習近平）談這件事。我們進行一次良好的對話。而我們將很快作出決定」。

金安迪（Andy Kim）今天在社群媒體推文指出，這不僅是川普的表態，「更是對我們台灣政策令人不安的背棄」，而這項政策幾十年來一直是維持穩定的關鍵。

他表示，即便川普決定推進這些軍售，「我們現在也已處於危險境地」。川普正在動搖美國過去不容許談判的承諾，而這將帶來實際的後果。

歐巴馬政府時期的前白宮國安會中國、台灣及蒙古事務主任何瑞恩（Ryan Hass）說，幾十年來，北京一直試圖使美國在對台軍售前與其諮詢。歷屆美國政府則根據「六項保證」拒絕這項要求。無論川普做出何種決定，他開創的新先例都讓習近平取得勝利。

美中1982年簽署涉及對台軍售的「八一七公報」，為減少對台衝擊，時任美國總統雷根委由美國在台協會台北辦事處處長李潔明等人向時任總統蔣經國提出六項保證，其中一項為「未同意就對台軍售議題向中國徵詢意見」。

何瑞恩現任華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）約翰桑頓中國中心主任。他今天透過社群媒體X指出，川普的聲明是否會促使國會推動「對台六項保證法案」，值得關注。這項法案已提交眾議院和參議院，目前仍在審議中。

另拜登政府時期的前白宮國安會中國與台灣事務資深主任杜如松（Rush Doshi）表示，美國有時會調整軍售時機和內容，以避免局勢過度升級。但40年來，美方從未在與北京的任何談判中這樣做過。這項政策通常能夠避免緊張局勢，並維持嚇阻力。

他說，川普如今改變政策，發出一個訊號：「我們長期以來奉行的原則是可以改變的，如果北京施壓，我們可能會退縮」。這種想法增加了在最危險的全球衝突爆發點發生衝突的風險。在這樣最敏感的問題上，大多數美國人寧願謹慎行事，也不願輕率發表言論。

曾任共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）幕僚、目前擔任華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員索博利克（Michael Sobolik）也說，2020年，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）解密雷根政府的相關備忘錄，並表示這些保證「至今仍然有效」。

索博利克指出，川普在空軍一號上似乎暗示正在與習近平就對台軍售進行磋商。這是一個令人憂心的跡象，也與民主黨、共和黨在對台政策上的共識背道而馳。

他說，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）擔任參議員時，也曾憂心歐巴馬政府正在降低這些保證的優先順序。