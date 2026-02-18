賴總統台南發福袋 盼通過總預算及國防特別預算

今天是大年初二，總統賴清德上午在台南市中西區台灣祀典武廟發放福袋；賴總統表示，希望國家總預算及國防特別預算快點通過，讓經濟繼續發展，提升國防力量。

賴總統上午在台灣祀典武廟發放福袋，廟方主委林培火在民進黨籍立委陳亭妃致詞時突然嘔吐，立刻退到講台後方休息；賴總統說，林培火家裡有人得到諾羅病毒，可能受到影響，台南市立安南醫院院長林聖哲已在場處理，情形穩定，血糖正常，疑因緊張而血壓較高。

賴總統指出，這段時間國家面臨挑戰，台灣百工百業及人民團結合作，克服種種難關，包括台南地震、風災及花蓮堰塞湖等災情，中央和地方全力投入救災。

賴總統表示，對等關稅已完成談判，各行各業非常肯定，對現在台灣來說是非常好的時機，台灣過去一年經濟成長率及股市表現也非常好，若持續團結打拚，未來台灣會比去年更好，一定要有信心。

賴總統說，身為總統，他希望國家總預算快點通過，經濟繼續發展，因總預算有很多中央和地方推動建設、照顧人民經費；另外，面對中國威脅，國防力量要提升，國防特別預算一定要通過。

賴總統表示，他未來一定會加強對人民的照顧，0至6歲國家一起養，高中職免學費，私立大學學費補助，長照3.0繼續推動，且關心弱勢民眾，這是政府存在的目的，也是經濟發展的價值。