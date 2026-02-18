快訊

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

畫面曝…賴總統台南祀典武廟發福袋 身旁主委「突劇烈嘔吐」活動一度中斷

賴總統台南發福袋 盼通過總預算及國防特別預算

中央社／ 台南18日電

今天是大年初二，總統賴清德上午在台南市中西區台灣祀典武廟發放福袋；賴總統表示，希望國家總預算及國防特別預算快點通過，讓經濟繼續發展，提升國防力量。

賴總統上午在台灣祀典武廟發放福袋，廟方主委林培火在民進黨籍立委陳亭妃致詞時突然嘔吐，立刻退到講台後方休息；賴總統說，林培火家裡有人得到諾羅病毒，可能受到影響，台南市立安南醫院院長林聖哲已在場處理，情形穩定，血糖正常，疑因緊張而血壓較高。

賴總統指出，這段時間國家面臨挑戰，台灣百工百業及人民團結合作，克服種種難關，包括台南地震、風災及花蓮堰塞湖等災情，中央和地方全力投入救災。

賴總統表示，對等關稅已完成談判，各行各業非常肯定，對現在台灣來說是非常好的時機，台灣過去一年經濟成長率及股市表現也非常好，若持續團結打拚，未來台灣會比去年更好，一定要有信心。

賴總統說，身為總統，他希望國家總預算快點通過，經濟繼續發展，因總預算有很多中央和地方推動建設、照顧人民經費；另外，面對中國威脅，國防力量要提升，國防特別預算一定要通過。

賴總統表示，他未來一定會加強對人民的照顧，0至6歲國家一起養，高中職免學費，私立大學學費補助，長照3.0繼續推動，且關心弱勢民眾，這是政府存在的目的，也是經濟發展的價值。

國防特別預算 經濟發展

延伸閱讀

影／賴總統台南麻豆代天府發福袋 稱台美談判讓多國羨慕

赴嘉義城隍廟參拜 賴總統揭示提升國防力量等3大工作

初一參香祈福！于北辰赴桃園蓮華寺發福袋 分享馬年喜氣

影／迎新春！大年初一鍾東錦造訪苗縣各地宮廟祈福 發放馬年福袋

相關新聞

立院開議先審國防預算 美議員：台灣須落實承諾

立法院長韓國瑜於回應美國議員聯名函時承諾，立院開議後優先審議國防特別預算相關議案。對此，起草信件的共和黨參議員芮基茲今天...

川習「討論」對台軍售 美參議員：背棄政策引憂

美國總統川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，引發關注。對此，民主黨聯邦參議員金安迪指出，川普正在動搖過去不容...

川習「討論」對台軍售 六項保證法制化呼聲再起

川普表示正與中國國家主席習近平「討論」對台軍售，被質疑與「六項保證」精神相悖，引發國會及學界關注。民主黨籍眾議員肯納今天...

川普稱和習近平討論對台軍售 白宮：對台政策未改變

美中領導人2月初通話，談及台灣等多項議題。美國總統川普昨天被問及中國對於美國對台更多軍售的警告時表示，「我和他正在談這事...

反無人機系統 我擬以特別預算對美採購

憲兵指揮部原計畫以商售管道，推動採購美製M—ACE AGT反無人機系統，以三十鏈砲搭配高爆彈，破解無人機蜂群攻擊的威脅，...

對台軍售 川普：正與習近平溝通

美國總統川普十六日在空軍一號上受訪，被問到四日和中國大陸國家主席通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售問題。川普回應說，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。