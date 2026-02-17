對台軍售 川普：正與習近平溝通

美國總統川普十六日在空軍一號上受訪，被問到四日和中國大陸國家主席通話時，習近平提醒務必慎重處理對台軍售問題。川普回應說，兩人溝通中，他很快會做出決定。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲指出，川普此舉已推翻對台「六項保證」的內容，即「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

大陸官媒新華社四日報導，習近平在川習通話中強調，美方務必慎重處理對台軍售問題。

川普：最近會做出決定

川普搭空軍一號返回華府時，媒體提問他在上述川、習通話時，他如何回應，以及他是否打算持續提供台灣更多武器。川普在答覆時證實，兩人確實談到此事，且正為此與習近平溝通，雙方有很好的交談，他最近就會做出決定。

此外，川普並再次提到，與習近平關係很好，四月將訪陸。

川普政府去年十二月十七日通知美國國會總額創紀錄、達一一一億美元（台幣約三五二六點五億元）的對台軍售案。

學者憂美將向北京讓步

揭仲提醒，除了美台正在洽談的軍售案，川普十六日談話顯示，美國對台軍售已成華府和北京之間，川普於四月前往北京國是訪問的磋商重點，屆時，川普不排除會在「國是訪問」期間，就美國對台軍售事宜對北京做出讓步，例如，承諾任內在軍售台灣的「質量」上設限，或任內不再軍售台灣。

揭仲說，如果川普政府同意將「與習近平討論未來對台軍售事宜」的談話進一步文字化，取代「六項保證」的部分內容，對日後美台軍售的影響，就不僅限於川普任內，恐將對中華民國的國防安全，甚至美中台的關係，造成不小的衝擊。

所謂「六項保證」，是美國政府對一九八二年美國與中共所簽署「八一七聯合公報」的解釋，根據美國在台協會所公布，一九八二年八月十七日由時任美國國務卿舒茲發送給時任美國在台協會處長李潔明的一份電報，揭示對台灣的六項保證，其中第一項為「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」。

揭仲說，近四十四年中，美國行政官員在公開場合始終強調美國在考慮對台軍售時，不會事先徵詢中共意見；因此，川普十六日發言，等於以美國總統的身分，推翻美國行政部門堅持了四十四年的立場。

揭仲表示，川普十六日的談話，對去年底美國宣布的一百一十一億美元對台軍售，也許不會產生太大的影響；但對華府目前正在討論的增購愛國者三型防空飛彈系統等，包括軍方「台灣之盾」的核心部分，就有可能產生影響。