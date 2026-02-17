辛柏毅妻喊「我沒有放棄等他」 海軍在航偵巡艦持續找人 將打撈黑盒子

空軍「0106」飛安事件，中，F-16戰機失蹤飛行員辛柏毅至今仍失聯，國軍目前仍由海軍3艘在航偵巡艦艇，執行搜救任務，不放棄任何希望。

空軍第五聯隊上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛F-16V戰機夜訓，失聯至今。有網友今天在Threads分享辛柏毅照片，寫下「黑盒子應該沒電了！柏毅仍無消息，過年了！還是遙祝」，辛柏毅的妻子則留言「我沒有放棄等他」，令人鼻酸。網友紛紛集氣，希望人能平安歸來。

國防部目前仍然每日對外公布搜救兵力統計數據，各友軍雖已停止派遣專案搜尋兵力，但目前仍由海軍3艘在航偵巡艦艇執行搜救任務。

空軍日前傳已定位失聯F-16V戰機的黑盒子，空軍司令部督察長江義誠表示，由於黑盒子深度約在海面下2500公尺，已尋求國外打撈公司支援，目前船隻及機具雖已完成整備，但近期天候不符合打撈作業標準，近期只要天候好轉，就會啟動打撈作業。