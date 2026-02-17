海軍銘傳艦秀魚叉飛彈 專家：具「濱海目標壓制」性能
國防部透過戰備巡弋活動，披露海軍對美採購「原裝」派里級「銘傳艦」各式武裝。旅美台海安全研究中心主任梅復興檢視海軍發布公開情報認為，艦上配備的魚叉飛彈，顯然是具有「濱海目標壓制」模式的彈種，是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。
軍聞社上午報導披露「銘傳艦」配備各式武器系統配置，有關魚叉飛彈的描述，內容低調指「逢甲軍艦配備MK-13飛彈發射架，可依作戰需求搭載標準1型防空飛彈、魚叉攻船飛彈，具備360度旋轉射擊能力，提升防空與反艦作戰效能」。報導配合魚叉飛彈上架畫面。
梅復興今天檢視照片表示，海軍對美採購包括逢甲、銘傳兩艘派里級巡防艦，其配備的魚叉飛彈，顯然是RGM-84L Harpoon Block II型，該型彈具有「濱海目標壓制」模式，除反艦外，亦可攻擊陸上、岸邊、港內目標。這是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。
