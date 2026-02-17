快訊

連年國運下下籤…南鯤鯓總算抽出好籤 信徒笑：終於可堵這些人的嘴

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

海軍銘傳艦秀魚叉飛彈 專家：具「濱海目標壓制」性能

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
軍媒指出，銘傳艦MK-13飛彈發射架，可提供標準一型防空飛彈及魚叉攻船飛彈儲存、選彈、指向及發射功能，可精準攻擊空中或水上目標。軍聞社
軍媒指出，銘傳艦MK-13飛彈發射架，可提供標準一型防空飛彈及魚叉攻船飛彈儲存、選彈、指向及發射功能，可精準攻擊空中或水上目標。軍聞社

國防部透過戰備巡弋活動，披露海軍對美採購「原裝」派里級「銘傳艦」各式武裝。旅美台海安全研究中心主任梅復興檢視海軍發布公開情報認為，艦上配備的魚叉飛彈，顯然是具有「濱海目標壓制」模式的彈種，是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。

軍聞社上午報導披露「銘傳艦」配備各式武器系統配置，有關魚叉飛彈的描述，內容低調指「逢甲軍艦配備MK-13飛彈發射架，可依作戰需求搭載標準1型防空飛彈、魚叉攻船飛彈，具備360度旋轉射擊能力，提升防空與反艦作戰效能」。報導配合魚叉飛彈上架畫面。

梅復興今天檢視照片表示，海軍對美採購包括逢甲、銘傳兩艘派里級巡防艦，其配備的魚叉飛彈，顯然是RGM-84L Harpoon Block II型，該型彈具有「濱海目標壓制」模式，除反艦外，亦可攻擊陸上、岸邊、港內目標。這是海軍其他艦射型反艦飛彈所不具備的作戰能力。

飛彈 海軍 對美

延伸閱讀

影／海軍手持式超音波上艦首曝光 強化海上即時醫療

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

酸種麵包真的比較健康？專家解析其優勢與限制：關鍵不在名稱

相關新聞

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

空軍F-16戰機失蹤飛行員辛柏毅至今仍失聯，有網友PO出「IDF 經國號」臉書粉專的辛柏毅照片，寫下「黑盒子應該沒電了！...

影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

在農曆年前夕，海軍邀請電子媒體登艦採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」，並公開展示其Mk.13單臂飛彈發射系統掛載魚叉反艦飛彈的...

海軍銘傳艦秀魚叉飛彈 專家：具「濱海目標壓制」性能

國防部透過戰備巡弋活動，披露海軍對美採購「原裝」派里級「銘傳艦」各式武裝。旅美台海安全研究中心主任梅復興檢視海軍發布公開...

商購改軍售 憲兵以特別預算對美採購反蜂群無人機硬殺系統

憲兵指揮部原計畫以商售管道，推動採購美製M-ACE AGT反無人機系統，以30鏈砲搭配高爆彈，破解無人機蜂群攻擊的威脅，...

影／海軍手持式超音波上艦首曝光 強化海上即時醫療

日前海軍邀請電子媒體採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」進行大量傷患模擬操演期間，首度對外公開艦上配賦的「手持式超音波」檢測裝備...

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

1972年2月27日美國總統尼克森與中共簽訂上海公報，華府與北京改善關係，引起台灣恐慌，上海公報意外地讓台灣軍方悄悄下達戰備命令，將金門與馬祖外島戰備等級，提升戰備到一級戰備，一級戰備已是隨時準備接戰，面臨敵人可能的攻擊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。