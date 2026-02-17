商購改軍售 憲兵以特別預算對美採購反蜂群無人機硬殺系統

憲兵指揮部原計畫以商售管道，推動採購美製M-ACE AGT反無人機系統，以30鏈砲搭配高爆彈，破解無人機蜂群攻擊的威脅，作為中樞地帶反無人機手段。但據了解，國防部要求憲指部改走軍售管道，由特別預算支應，但發價書（LOA）尚未公布，全案採購規格、數量也因此將經由美國陸軍重新評估。

據指出，為求快速部署，憲兵指揮部原計畫以商售管道，對美採購諾斯洛普格魯曼生產的M-ACE反無人機系統，部署在博愛特區。現地傳已有反無人機系統進駐，但軍方保密型號。未來可望搭配30鏈砲硬殺系統，共同執行反無人機任務。

M-ACE是反無人機的偵測、軟殺干擾與鏈砲的指管中心，可以是車載、也可以固定安裝，而AGT是指任何載台都可適用的硬殺M230LF「蝮蛇」30鏈砲（Chain Gun），M-ACE偵測範圍為10公里，而無人30鏈砲有效射程3公里，理論上一套M-ACE搭配3門AGT即可形成涵蓋10公里的反無人機擊殺圈。這型砲塔用的彈藥與AH-64E阿帕契直升機M230空用機砲相同，屬同款陸基型砲塔。

惟據了解，憲兵原先計畫以商售管道購入M-ACE AGT軟、硬殺系統，但國防部後來要求走對美軍售管道、由特別預算支應。既走軍售管道，就要由美國陸軍評估後替我方向美商採購，確實的採購規模如何？目前發價書尚未公布。