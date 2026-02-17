影／海軍手持式超音波上艦首曝光 強化海上即時醫療

日前海軍邀請電子媒體採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」進行大量傷患模擬操演期間，首度對外公開艦上配賦的「手持式超音波」檢測裝備，顯示艦隊在戰備整備之外，亦持續提升非戰鬥損耗管控與官兵醫療保障能力。

海軍說明，該套醫療用超音波簡易檢測裝備於民國114年第4季由司令部統一採購並配發，主要目的在於強化艦艇即時醫療評估能量，確保官兵於長時間航行、戰備部署或高風險任務中，能在艦上完成初步影像診斷，作為後續醫療處置與後送決策的重要參考。該系統以小型超音波探頭結合平板電腦，並透過專用超音波檢測應用程式進行操作，具備體積小、機動性高及操作快速等特性，適合艦艇有限空間與海上勤務環境使用。

在人員操作方面，海軍指出，手持式超音波基本由具備醫師資格的醫官負責操作，透過影像輔助，可協助判斷內出血、腔室積液或其他急性傷病狀況，提升艦上初期醫療判斷的準確度。由於該裝備甫完成配賦，目前尚未有對外公開的實際臨床使用案例，各艦將依任務型態與實際需求彈性運用。

配賦範圍方面，海軍表示，成功級軍艦已全面配發各1部，其餘一級作戰艦艇凡艦上編制有醫官者，均納入配發對象；至於具備完整醫療設施與野戰醫院功能的玉山艦、磐石艦等大型支援艦艇，因本身醫療量能充足，就未列入配賦對象。海軍強調，此次首度公開艦載手持式超音波裝備，象徵艦隊在持續精進戰力的同時，也同步建構更完善的海上醫療支援體系。