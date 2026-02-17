辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
有網友PO出「IDF 經國號」臉書粉專的辛柏毅照片，寫下「黑盒子應該沒電了！柏毅仍無消息，過年了！還是遙祝」，辛柏毅的妻子留言「我沒有放棄等他」，令人鼻酸，網友紛紛集氣，希望人能平安歸來。圖／取自Threads
有網友PO出「IDF 經國號」臉書粉專的辛柏毅照片，寫下「黑盒子應該沒電了！柏毅仍無消息，過年了！還是遙祝」，辛柏毅的妻子留言「我沒有放棄等他」，令人鼻酸，網友紛紛集氣，希望人能平安歸來。圖／取自Threads

空軍F-16戰機失蹤飛行員辛柏毅至今仍失聯，有網友PO出「IDF 經國號」臉書粉專的辛柏毅照片，寫下「黑盒子應該沒電了！柏毅仍無消息，過年了！還是遙祝」，辛柏毅的妻子留言「我沒有放棄等他」，令人鼻酸，網友紛紛集氣，希望人能平安歸來。

空軍「0106」飛安事件，一架F-16戰機於1月6日晚間執行夜航訓練時，在花蓮外海失事落海。已經春節，Threads有網友掛念著辛柏毅仍沒有消息，辛柏毅的妻子留言，「過月餘有了看到柏毅這張照片心還是很疼，大家的加油打氣他一定都有收到，我家的陽光海男孩一定也還在努力，我沒有放棄等他」。其他網友表示，「我們都有記得」、「我也還在等好消息」、「好心疼妳，希望他趕快可以回家」。

辛柏毅的妻子在另一篇網友文章關於遺體袋勸募的留言處回應，「淋過雨才懂被撐傘的暖。我以先生的名字，定期定額捐款遺體袋，謝謝你提供資訊讓我們知道有這樣的需求，把今年過年老公原本要包給我的紅包，用他的名字做了一件更有意義的事，也私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家」。

她並寫下，「柏毅的綿薄之力希望能讓多人體面的回家。意外總是不樂見會發生在自己身旁，發生了也希望能完整的回家（這是我對柏毅的告白跟許願）謝謝你善意的起頭，也讓我有一個能支撐下去的力量」。

辛柏毅的妻子以先生的名字，定期定額捐款遺體袋。「把今年過年老公原本要包給我的紅包，用他的名字做了一件更有意義的事，也私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家」。圖／取自Threads
辛柏毅的妻子以先生的名字，定期定額捐款遺體袋。「把今年過年老公原本要包給我的紅包，用他的名字做了一件更有意義的事，也私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家」。圖／取自Threads

