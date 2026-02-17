快訊

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫心寒後悔當初選急診

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

聯合報／ 徐宇威／高雄即時報導
海軍派里級逢甲軍艦展示其配備的魚叉飛彈，這也是Mk.13發射架掛載魚叉飛彈在國內首度展示。 記者徐宇威／攝影
海軍派里級逢甲軍艦展示其配備的魚叉飛彈，這也是Mk.13發射架掛載魚叉飛彈在國內首度展示。 記者徐宇威／攝影

在農曆年前夕，海軍邀請電子媒體登艦採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」，並公開展示其Mk.13單臂飛彈發射系統掛載魚叉反艦飛彈的動態操演。這是中華民國海軍自2018年接裝派里級軍艦成軍以來，首度開放媒體登艦，同時也是首次對外完整呈現派里級軍艦掛載魚叉反艦飛彈戰彈的實際作戰樣態，具有高度指標性意義。

派里級與成功級軍艦同為美系設計艦型，兩者皆配備Mk.13飛彈發射系統，但在反艦武器配置有所不同。成功級軍艦的Mk.13系統，因戰系設計差異，僅用於發射標準一型防空飛彈，並未有射擊魚叉反艦飛彈的能力，其反艦火力則改以中科院的雄風二型與雄風三型反艦飛彈補強，並在雄風三型上艦後，具備超音速艦艇打擊的能力，同時因為反艦與防空分離，因此在反水面作戰上就不受Mk.13發射間格時間的限制，但由於派里級藍圖上層甲板強度並未考量反艦飛彈的衝擊，因此成功級艦在大修時，多次都必須要針對反艦飛彈彈箱的周遭進行結構補強。

而派里級軍艦所配備的Mk.13飛彈系統，在40枚的彈艙容量下，理論上最多可裝載26枚魚叉反艦飛彈，惟實際配置仍視任務需求而定。以美國海軍過往運用經驗為例，常見配置為4枚魚叉反艦飛彈、1枚標準一型訓練彈，其餘35枚則為標準一型防空飛彈，兼顧區域防空與有限度反艦作戰需求。此次逢甲軍艦公開展示魚叉戰彈掛載，也首度揭示派里級以Mk.13整合反艦與防空火力的原始設計概念。

逢甲軍艦艦長劉至玄指出，派里級軍艦在Mk.13與魚叉飛彈的運用上，與成功級艦形成明顯區隔，此外因應國家雙語政策，官兵在訓練與操作過程中，經常參考美方原廠技術文件，使全艦官兵能在美系艦艇體系下，同步進行中、英文專業訓練，進一步提升作戰熟練度與接軌能力。

飛彈 軍艦 派里級

延伸閱讀

連假首日台中逢甲商圈驚傳火警 換瓦斯不慎1人臉燒傷送醫

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

美海軍部長被曝「曾搭艾普斯坦私人飛機」 密友證實：僅此一次接觸

海軍光6快艇甲板貼滿「神秘色塊」出海 疑測試無人機

相關新聞

影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

在農曆年前夕，海軍邀請電子媒體登艦採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」，並公開展示其Mk.13單臂飛彈發射系統掛載魚叉反艦飛彈的...

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

1972年2月27日美國總統尼克森與中共簽訂上海公報，華府與北京改善關係，引起台灣恐慌，上海公報意外地讓台灣軍方悄悄下達戰備命令，將金門與馬祖外島戰備等級，提升戰備到一級戰備，一級戰備已是隨時準備接戰，面臨敵人可能的攻擊。

國防預算將列立院開議後最優先案 管碧玲：印太和平鎖鏈看到曙光

針對美國聯邦參眾議員致函關心我國國防預算案，立法院長韓國瑜與立法院副院長江啟臣今天發出共同聲明，立法院開議後國防特別預算...

國軍編百元戰備水 李文忠：低級錯誤不追究必繼續下去

國防部去年爆發戰備水每瓶120元、指揮所座椅5萬元的新聞。退輔退前副主委李文忠透露，據內部人員告訴他，原因是國防經費大幅...

影／國軍首款AI武器 Altius 600M攻擊無人機操演首曝光

去年創下對美軍購交貨最快速度的的Altius-600M攻擊型無人機，陸軍首度公開實彈射擊與操演動態畫面。在去年底陸軍邀請...

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

內政部長劉世芳在小年夜前往成功嶺替代役訓練班，慰勞春節期間堅守崗位的留守人員，感謝人員及替代役役男犧牲與家人團聚的時間，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。