影／派里級掛載魚叉首曝光 海軍逢甲艦首度亮劍

在農曆年前夕，海軍邀請電子媒體登艦採訪派里級巡防艦「逢甲軍艦」，並公開展示其Mk.13單臂飛彈發射系統掛載魚叉反艦飛彈的動態操演。這是中華民國海軍自2018年接裝派里級軍艦成軍以來，首度開放媒體登艦，同時也是首次對外完整呈現派里級軍艦掛載魚叉反艦飛彈戰彈的實際作戰樣態，具有高度指標性意義。

派里級與成功級軍艦同為美系設計艦型，兩者皆配備Mk.13飛彈發射系統，但在反艦武器配置有所不同。成功級軍艦的Mk.13系統，因戰系設計差異，僅用於發射標準一型防空飛彈，並未有射擊魚叉反艦飛彈的能力，其反艦火力則改以中科院的雄風二型與雄風三型反艦飛彈補強，並在雄風三型上艦後，具備超音速艦艇打擊的能力，同時因為反艦與防空分離，因此在反水面作戰上就不受Mk.13發射間格時間的限制，但由於派里級藍圖上層甲板強度並未考量反艦飛彈的衝擊，因此成功級艦在大修時，多次都必須要針對反艦飛彈彈箱的周遭進行結構補強。

而派里級軍艦所配備的Mk.13飛彈系統，在40枚的彈艙容量下，理論上最多可裝載26枚魚叉反艦飛彈，惟實際配置仍視任務需求而定。以美國海軍過往運用經驗為例，常見配置為4枚魚叉反艦飛彈、1枚標準一型訓練彈，其餘35枚則為標準一型防空飛彈，兼顧區域防空與有限度反艦作戰需求。此次逢甲軍艦公開展示魚叉戰彈掛載，也首度揭示派里級以Mk.13整合反艦與防空火力的原始設計概念。

逢甲軍艦艦長劉至玄指出，派里級軍艦在Mk.13與魚叉飛彈的運用上，與成功級艦形成明顯區隔，此外因應國家雙語政策，官兵在訓練與操作過程中，經常參考美方原廠技術文件，使全艦官兵能在美系艦艇體系下，同步進行中、英文專業訓練，進一步提升作戰熟練度與接軌能力。