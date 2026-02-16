國防預算將列立院開議後最優先案 管碧玲：印太和平鎖鏈看到曙光

針對美國聯邦參眾議員致函關心我國國防預算案，立法院長韓國瑜與立法院副院長江啟臣今天發出共同聲明，立法院開議後國防特別預算相關議案列最優先案。海委會主委管碧玲表示，這個聯合聲明一掃國民黨「辱美親中」的陰霾；印太和平鎖鏈的戰略工程，看到了曙光。

美國聯邦參、眾議員日前針對我國國防預算，致函立法院長韓國瑜、主要政黨領袖。韓國瑜和江啟臣今天發布共同聲明指出，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，相信在各政黨的努力下能看到進展。

韓國瑜、江啟臣聯合聲明後，海委會主委管碧玲在臉書發文說，「這真是一個開心的消息」，韓國瑜和江啟臣發表聯合聲明以回應美國國會34位議員所寄來的信函，台灣安全與印太和平穩定的語彙不但被使用，聯合聲明並承諾，將為此做出貢獻。

管碧玲表示，春暖花開，有望否極泰來，這個聯合聲明一掃國民黨「辱美親中」的陰霾，一年來「推開戰略夥伴、擁抱敵對勢力」的荒謬劇碼，應該到了啟動糾錯機制的時候。美、日、台手牽手，就是印太和平的御守，印太盟友的戰略夥伴關係越緊密，印太和平穩定與繁榮就越確保。

管強調，一旦國防預算特別條例與對等關稅協議通過，美台的安全與經濟夥伴關係就鎖緊了。結合日本新內閣，無畏中國威脅的新安保體制，一旦落實，遏止中國對台動武的和平鎖鏈，就打造起來了，韓院長與江副院長的聯合聲明，讓印太和平鎖鏈的戰略工程，看到了曙光！