開議審國防特別預算 綠籲在野以人民利益為優先

中央社／ 台北16日電
民進黨團書記長陳培瑜。圖／聯合報系資料照
立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天透過共同聲明表示，立院開議後，國防特別預算將列為最優先審議議案。民進黨團書記長陳培瑜指出，國家安全需要長期穩定支持，誠懇呼籲在野黨以人民整體利益為優先。

美國34名跨黨派議員日前致函立院，表態支持國防特別預算。韓國瑜、江啟臣今天透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算將列為最優先審議議案。

對於韓國瑜、江啟臣發布共同聲明，陳培瑜今天透過臉書表示，她認為韓國瑜已清楚認知，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任，面對近期政治爭議，社會更需要冷靜、理性討論。

陳培瑜指出，台灣所處的國際與區域環境相當複雜，強化國安與整體防衛能力，本來就是政府長期且持續的責任，相關議題應回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

陳培瑜說明，推動國防預算涉及自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎。當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作，這也是多數民主國家共同採取的務實方向。

陳培瑜強調，誠懇呼籲在野黨，涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。

國防特別預算 韓國瑜 陳培瑜

相關新聞

國防預算將列立院開議後最優先案 管碧玲：印太和平鎖鏈看到曙光

針對美國聯邦參眾議員致函關心我國國防預算案，立法院長韓國瑜與立法院副院長江啟臣今天發出共同聲明，立法院開議後國防特別預算...

國軍編百元戰備水 李文忠：低級錯誤不追究必繼續下去

國防部去年爆發戰備水每瓶120元、指揮所座椅5萬元的新聞。退輔退前副主委李文忠透露，據內部人員告訴他，原因是國防經費大幅...

影／國軍首款AI武器 Altius 600M攻擊無人機操演首曝光

去年創下對美軍購交貨最快速度的的Altius-600M攻擊型無人機，陸軍首度公開實彈射擊與操演動態畫面。在去年底陸軍邀請...

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

內政部長劉世芳在小年夜前往成功嶺替代役訓練班，慰勞春節期間堅守崗位的留守人員，感謝人員及替代役役男犧牲與家人團聚的時間，...

春節想飛去國外？內政部提醒出國前3天 役男需先做「這一步」

春節連假是民眾出國旅遊旺季，內政部今天提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境...

整理包／兵役延長實施細節一次看！月薪漲至26k 部隊訓練44周計畫曝光

蔡英文總統27日一早召開國安高層會議，確定拍板義務役延長為一年，相關方案也出爐。民國94年次出生的役男，未來將改回服役一年，月薪也從目前的6510元提高到26307元，113年1月1日開始實施。聯合新聞網整理出兵役改革的幾個重點帶你一文了解。

