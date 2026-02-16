開議審國防特別預算 綠籲在野以人民利益為優先

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天透過共同聲明表示，立院開議後，國防特別預算將列為最優先審議議案。民進黨團書記長陳培瑜指出，國家安全需要長期穩定支持，誠懇呼籲在野黨以人民整體利益為優先。

美國34名跨黨派議員日前致函立院，表態支持國防特別預算。韓國瑜、江啟臣今天透過共同聲明回應，將積極協助各黨團間的溝通與協調，審慎審議相關議案；立法院開議後，國防特別預算將列為最優先審議議案。

對於韓國瑜、江啟臣發布共同聲明，陳培瑜今天透過臉書表示，她認為韓國瑜已清楚認知，國家安全需要長期穩定的支持，也需要朝野共同承擔的責任，面對近期政治爭議，社會更需要冷靜、理性討論。

陳培瑜指出，台灣所處的國際與區域環境相當複雜，強化國安與整體防衛能力，本來就是政府長期且持續的責任，相關議題應回到事實基礎與制度運作來檢視，讓公共討論維持穩定與專業。

陳培瑜說明，推動國防預算涉及自我防衛能力、社會安心感，以及國際對台灣安全承諾的信任基礎。當外部情勢仍充滿不確定性，穩定投入防衛建設，有助於維持區域和平與台灣社會的正常運作，這也是多數民主國家共同採取的務實方向。

陳培瑜強調，誠懇呼籲在野黨，涉及國家安全與國防預算的議題上，能以人民整體利益為優先，延續過去朝野在關鍵國安事項上的理性合作，讓國家安全政策穩定推進，對台灣社會、產業信心及國際信賴都具有正面意義。