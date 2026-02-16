帶農民討債、熱血程式碼 外交替代役成援外前哨站

國合會男性人員逾4成曾是外交替代役，可說是援外人才庫。曾是外交替代役的國合會管理師張耕華曾帶著瓜地馬拉農民去「討債」，回台後還收養孩童，援外工作經驗改變他的人生歷程；正在巴拉圭服役的洪沁毅發現學長將「偉大創舉」藏入程式碼，讓他覺得很熱血，也很開心自己能以資管專長協助友邦。

國合會統計，截至2025年12月31日，會內人員男性有45人、女性89人，駐外人員男性有106人、女性35人，而歷屆外交替代役到國合會任職者，駐外現職有58人、會內現職7人，等同國合會151名男性現職員工中，有65人曾是外交替代役，比例將近4成3。

國合會技術合作處管理師張耕華曾是外交替代役，於2004年秋天派駐到當時還是邦交國的西非國家聖多美普林西比技術團服役，發揮畢業於園藝系的專業，協助果樹推廣與產銷。張耕華服役一年半後退伍返台，決定報考國合會。

張耕華接受中央社訪問表示，比起國與國之間的政治，更喜歡接觸當地民眾，感受第一線工作帶給當地人的喜悅與感動，以及被需要的感覺，並藉此維持台灣外交的量能。台灣與友邦斷交時，當地民眾第一個問題都是擔心技術團跟著離開。

談及深入偏鄉，張耕華分享，有些地方完全沒有電，且開車到目的地天色已暗，只能在車燈前跟農戶說明來到當地的目的，對方常會反映，「我們是唯一到當地的外國人，希望我們再過去」，這是滿大的動力。

張耕華2006年加入國合會，首次外派到中美洲友邦瓜地馬拉擔任技師，集合小農、合作社和產銷班成立農民公司外銷蔬菜到美國、加拿大等，一待就是7年，期間甚至還幫忙農民「討債」。

「年輕時比較衝啦」，張耕華笑說，貿易商或掮客常以銷路不佳拖欠貨款，有一次帶農民去美國邁阿密參展，地址查一查直接開車殺去跟貿易商「討債」，農民還有點嚇到，不過真的有要回貨款。

張耕華解釋道，當地農民過去自認較貧窮，接受補助理所當然，但台灣人認為要真的賺錢，當地人要有能力償還台灣提供的貸款；他們賺到錢後也會覺得不再需要援助，以合作關係進行比較好。

張耕華因家庭考量多年未外派，但第一線援外工作經驗改變人生歷程，尤其是在瓜地馬拉農校設置快樂農場、輔導貧窮家戶孩子的經驗，讓他體會貧窮家戶孩子缺乏安定感。因此張耕華返回台灣後，不僅當起寄養家庭，更進一步收養寄養孩童，期望能給予更多孩童溫暖。

現役外交替代役洪沁毅畢業於政治大學資管所，去年11月抵達南美洲友邦巴拉圭，協助建置醫療資訊管理系統（HIS），該計劃深耕巴拉圭近10年，3名計畫開發團隊成員也都曾是外交替代役。

洪沁毅接受電話採訪時說，以自己的專長幫助他人，已不是可以簡單地用薪水去衡量，這是很快樂的事情，有種自我實現的感覺，希望外交替代役的體制能延續下去，而援外工作也成為退伍後職涯選擇之一。

洪沁毅分享說，HIS系統有幾萬行的程式碼，編輯紀錄藏著學長們建置系統從零到有的足跡。在2016年編輯紀錄發現有「偉大創舉」等文字偷偷塞進程式碼，看到有種熱血的感覺。