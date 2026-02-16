國軍編百元戰備水 李文忠：低級錯誤不追究必繼續下去

國防部去年爆發戰備水每瓶120元、指揮所座椅5萬元的新聞。退輔退前副主委李文忠透露，據內部人員告訴他，原因是國防經費大幅增加，上級給3倍錢，下面就直接將購數字乘以3。此事聽起來匪夷所思，但此事不會被追究，這種包庇文化、只會讓低級錯誤繼續下去。

李文忠今天表示，新年是國人團圓的日子，不能不感謝國軍將士戍守前線後方，特別是是空中飛行員、艦上船員不分晝夜，包括春節期間守護我們平安。

他表示，想一想1月6日失事的F16飛行員及機骸仍未打撈，「他的家人情何以堪？」當時他為了愛護國軍不忍多言，如今事已過境未遷，不能不為國軍講幾句話。

李文忠說，沒有人希望飛機失事，許多真相也必須等尋獲黑盒子才能判斷，不能妄加批評，只能就已知的事實評論。

他說，已知的事實是：一、失事前飛行員提到MMC模組化任務電腦故障，可能造成空間迷向。二、飛行員三次喊跳傘，但是否成功彈跳不知道。三、飛機上尚未安裝自動防撞地系統。四、空勤防寒飛行衣今年3月才會配發。

李文忠表示，第三點是難以理解的。自動防撞地系統Auto-GCAS旨在降低飛行員因失去意識、空間迷向或操作失誤導致飛行撞地撞海事故，簡單地說就是系統自動接管飛控。主要用於高性能戰機，最早是2014年起安裝在美軍F16機隊服役，至今已挽救10餘名飛行員性命。鑒於我F16失事率遠超過美軍，何以延遲至今，該不該有合理的解釋？國防部已說過的解釋能服人嗎？

他進一步表示，第四點是難以接受的。這不是基本配備嗎？按理說飛行員身上一定有防寒衣,但新式防寒衣補給都可以發生空窗期，萬一這是致命的關鍵，該當何罪？我們擔心的是，台灣國防經費長期不足，軍方只好便宜行事，只買主要載台裝備，不重完整的系統，後遣症豈止失事率而已。

李文忠表示，國軍軍官素質水準很好，但囿於軍中Yesnan文化、長官文化，陋習太多。去年爆發瓶水每瓶100元、指揮所座椅5萬元的新聞，內部人員告訴他，原因是國防經費大幅增加，上級給3倍錢，下面就直接將購數字乘以3，聽起來匪夷所思，內行人恐怕不免半信半疑。重點在於發生這樣的事國防部會不會追究？他認為一定不會，所以這樣的包庇文化、低級錯誤只會繼續。

李文忠表示，下個會期開審國防特別預算，講這些會不會傷害預算通過？恰恰相反，政府及國防部採取愈嚴謹縝密認真的態度，才能說服更多國人，這才是支持國防、愛護國軍之道。

李文忠表示，說到國防特別預算，鑒於台海形勢詭譎，期待下個會期儘速審查，並根據防衛需求及軍事專業通過。從這樣的角度出發，國防部提出的版本內容多數可以接受，但部份可否回歸年度預算有待斟酌。他提出以是否符合防衛構想優先以及不對稱邏輯作為刪增減的根據，獲得軍事社群許多朋友的支持，在上述原則下該刪該增該減的項目為何，慢慢共識也出來了。希望朝野都能尊重軍事專業嚴格審查。

至於政治上的攻防，李文忠提醒在野，對我們唯一威脅來源輕忽，對軍售給台灣保衛自己家園則違反專業刁三阻四，國人會怎麼看？怎麼想？