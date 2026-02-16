影／國軍首款AI武器 Altius 600M攻擊無人機操演首曝光

快訊

聯合報／ 徐宇威 陳昱凱／台南即時報導
陸軍去年接裝Altius-600M攻擊無人機首次對媒體展示，圖為此型機全功能練習彈的尋標頭。 記者徐宇威／攝影
去年創下對美軍購交貨最快速度的的Altius-600M攻擊型無人機，陸軍首度公開實彈射擊與操演動態畫面。在去年底陸軍邀請國內電子媒體參訪位在台南的無人機訓練中心，除展示陸軍現階段對無人機飛手的科學化選材之外，亦展示代訓Altius-600M操作手與相關設備。

陸軍該型無人機由美國新創公司Anduril研發，具備高度自動化與AI輔助能力，可在空中自主搜索目標、規劃攻擊航線並精準命中。不同於傳統多旋翼無人機以遙控手把操作，Altius 600M透過結合ATAK圖資與Altius Commander軟體的射擊平板執行任務，操作者以觸控方式繪製航線、填寫攻擊計畫並完成目標鎖定，對比一般無人機飛手著重操作手感，Altius-600M的操作手訓練更要求在保持指管通信順暢與作戰計畫安排的熟練。

除了單機攻擊，這套系統亦可同步發射多架無人機進行蜂群攻擊，由前出機擔任偵查，回傳圖資供後續攻擊機決策。並可透過地面導控站與接力操作手，延伸通聯距離與作戰縱深，對敵後方高價值、低防護目標形成威脅。不過這套設備為全英文介面，陸軍無人機訓練中心教官盧奕廷表示，官兵派訓後接受為期約兩週的密集訓練，除了高強度的訓練，也需具備一定英文能力才能熟悉這項裝備的操作。

