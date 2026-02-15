快訊

小年夜「馬到金來」！春節大樂透加碼20天 大小紅包獎號一次看

「中山之狼」聲請再審遭駁回...仍維持死刑 高院裁定書揭理由

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
內政部長劉世芳致贈替代役訓練班春節留守人員慰勞金。圖／內政部提供
內政部長劉世芳致贈替代役訓練班春節留守人員慰勞金。圖／內政部提供

內政部長劉世芳在小年夜前往成功嶺替代役訓練班，慰勞春節期間堅守崗位的留守人員，感謝人員及替代役役男犧牲與家人團聚的時間，守護訓練班運作與營區安全。

劉世芳向辛苦的留守人員致意，並致贈慰勞金，表達內政部對基層同仁辛勞付出的關懷與肯定，氣氛溫馨。她也與大家共進晚餐、閒話家常，關心工作與生活情形，讓留守人員在年節前夕感受到濃濃的年味與溫暖。

劉世芳表示，替代役不只是役男完成服兵役的過程，更是國家和社會非常重要的一股力量，替代役役男來到成功嶺完成26天的基礎訓練後，可取得EMT-1、防災士及志願服務三項證照，具備「自救互助」與「公共服務」的能力。

劉世芳說，這幾年來，無論面對天災或各種突發狀況，替代役總是第一時間投入協助。像是丹娜絲颱風期間的救災行動，以及馬太鞍溪的災後復原與協助工作，都可看到替代役不畏辛勞、全力支援地方的身影，展現守護家園的責任與行動力。

劉世芳說，春節是闔家團圓的重要時刻，但仍有許多同仁必須留守崗位，確保各項訓練與行政工作順利推動，同時持續服務社會、關懷地方，這份責任感與奉獻精神令人敬佩。內政部將持續給予支持與照顧，讓他們安心服務，也讓替代役制度在守護國家、關懷社會上發揮更大力量。

替代役 劉世芳 成功嶺

延伸閱讀

劉世芳視訊慰勉駐外移民秘書 守護國門能量

劉世芳視訊慰勉駐外警聯絡官 肯定跨境執法成果

曝台灣被滲透狀況滿嚴重 劉世芳：千萬別看到女性就說是弱女子

再談李貞秀國籍爭議 劉世芳：不要因討厭我就把國籍法想成打壓陸配

相關新聞

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

內政部長劉世芳在小年夜前往成功嶺替代役訓練班，慰勞春節期間堅守崗位的留守人員，感謝人員及替代役役男犧牲與家人團聚的時間，...

春節想飛去國外？內政部提醒出國前3天 役男需先做「這一步」

春節連假是民眾出國旅遊旺季，內政部今天提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境...

國造反無人機系統正式需求規格遲未發布 中科院先推薦外商產品

中科院今日表示，遵循行政院指導建置國家關鍵基礎設施的無人機反制系統「指管整合」，中科院在聲明廣邀產業加入認證之餘，今也推...

朝野攻防軍購特別預算 銳鳶2型無人機爭取綁定台灣之盾

預判立法院朝野農曆新年後將就「國防採購特別條例」進行攻防，參謀總長梅家樹日前證實1兆2400億元特別預算，包含採購強弓（...

顧立雄春節前慰勞部隊 捨加菜金頒「慰問金」有何眉角

春節期間，三軍統帥與國軍首長、高司將領勤於赴各基層部隊慰勞，出手頒贈團體「加菜金」。但國防部長顧立雄日前到北部202廠與規格鑑測中心等單位，則是頒贈一封望之厚重的「慰問金」，傳受部隊歡迎的程度，遠高於「加菜金」。顧立雄過去金管會主委的專業財經法律背景，顯然有效應用在國軍主計手段上的「眉角」曝光。

【專家之眼】​從委內瑞拉到台海：降維打擊的風險​

談到台海風險，輿論往往聚焦在一個問題上：會不會開戰？何時動武？然而，真正值得警惕的，可能並不是戰爭本身，而是另一種更隱蔽...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。