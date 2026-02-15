空軍C-130H運輸機投入春節疏運 助民眾返鄉團圓

快訊

中央社／ 台北15日電

農曆春節是民眾團圓時刻，空軍C-130H運輸機化身擺渡人，執行春節疏運任務，以專業飛行技術與服務精神，協助克服外離島天候與航班限制，確保民眾都能平安返抵家門。

軍聞社今天報導指出，當春節家家戶戶圍爐慶祝時，空軍第六混合聯隊第十空運大隊的C-130H運輸機，可能正在穿梭在台海空域，執行春節疏運任務。

空軍第六聯隊表示，每年的春節疏運任務，皆是依據民航局向國防部申請需求啟動。聯隊在春節前夕即預先排定留守編組，一旦接獲命令，即刻依令前往金門、馬祖、澎湖等外離島執行任務。

空軍第六聯隊指出，C-130H屬於戰術運輸機，平時訓練涵蓋大坡度、大仰角的戰術動作，但執行疏運任務時，會力求「柔和」，從地面滑行、起飛仰角到空中轉彎，為民眾提供平穩舒適的飛行體驗。

第十空運大隊101中隊機工長莊淵傑說，依據任務特性，機組人員會改裝、增設或調整貨艙座椅，不僅為了人員疏運，天候不穩時，更會加強裝備固定並時刻提醒乘客繫緊安全帶，確保飛行的安全與舒適。

