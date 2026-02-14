快訊

好天氣只到明天！除夕變天 桃園以北降溫、降雨

做對「馬」上賺！2026赤馬年開運必看 2大方位放錯東西恐斷財路

火馬年求好運發大財！統整必拜財神廟 舊錢母3大禁忌沒賺錢先破財

春節想飛去國外？內政部提醒出國前3天 役男需先做「這一步」

中央社／ 台北14日電
內政部提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，並取得出境核准。示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
內政部提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，並取得出境核准。示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

春節連假是民眾出國旅遊旺季，內政部今天提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，並取得出境核准。

內政部透過新聞稿表示，96年次（含）以前出生的男子，自今年起即為役齡男子，如未履行兵役義務的役男（包括尚未依規定完成僑民役男出境申請的僑民役男），有短期出國規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地鄉鎮市區公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。

內政部強調，役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月；一旦役男已列入梯次徵集對象（即將入營），或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。

役男 出國旅遊 內政部 兵役

延伸閱讀

英邊境管制趨嚴：雙重國籍者若無有效英國護照 禁止入境

春節賀禮！消防員「首都加給」內政部已送案 待行政院核定

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

【重磅快評】李貞秀更勝蕭美琴 劉世芳表忠何時方休

相關新聞

春節想飛去國外？內政部提醒役男先做「這一步」 需取得短期出境核准

春節連假是民眾出國旅遊旺季，內政部今天提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境...

國造反無人機系統正式需求規格遲未發布 中科院先推薦外商產品

中科院今日表示，遵循行政院指導建置國家關鍵基礎設施的無人機反制系統「指管整合」，中科院在聲明廣邀產業加入認證之餘，今也推...

朝野攻防軍購特別預算 銳鳶2型無人機爭取綁定台灣之盾

預判立法院朝野農曆新年後將就「國防採購特別條例」進行攻防，參謀總長梅家樹日前證實1兆2400億元特別預算，包含採購強弓（...

顧立雄春節前慰勞部隊 捨加菜金頒「慰問金」有何眉角

春節期間，三軍統帥與國軍首長、高司將領勤於赴各基層部隊慰勞，出手頒贈團體「加菜金」。但國防部長顧立雄日前到北部202廠與規格鑑測中心等單位，則是頒贈一封望之厚重的「慰問金」，傳受部隊歡迎的程度，遠高於「加菜金」。顧立雄過去金管會主委的專業財經法律背景，顯然有效應用在國軍主計手段上的「眉角」曝光。

【專家之眼】​從委內瑞拉到台海：降維打擊的風險​

談到台海風險，輿論往往聚焦在一個問題上：會不會開戰？何時動武？然而，真正值得警惕的，可能並不是戰爭本身，而是另一種更隱蔽...

無人機部隊戰鬥加給已奉核定 國防部：13、14日獲領

針對無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，國防部今天指出，已於今天奉行政院核定，並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。