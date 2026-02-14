春節想飛去國外？內政部提醒出國前3天 役男需先做「這一步」

春節連假是民眾出國旅遊旺季，內政部今天提醒，民國96年次（含）以前出生未履行兵役義務的役男，有短期出國的規劃時，需於出境前3天，到內政部役政司全球資訊網「役男短期出境線上申請作業系統」提出申請，並取得出境核准。

內政部透過新聞稿表示，96年次（含）以前出生的男子，自今年起即為役齡男子，如未履行兵役義務的役男（包括尚未依規定完成僑民役男出境申請的僑民役男），有短期出國規劃，可於出境前3至30天內完成線上申請，如無法順利申請時，請儘早向戶籍地鄉鎮市區公所尋求協助處理；另如有系統操作過程問題，歡迎撥打1996內政服務熱線洽詢。

內政部強調，役男上網申請短期出境，如系統查核確認無管制的情形，將核准出境並於核准日起1個月內多次出境，不需重複申請，每次出境最長不可超過4個月；一旦役男已列入梯次徵集對象（即將入營），或有前次出境逾期返國等受管制情形時，則須依規定完成兵役義務後才能出國。