指中國敵意增加 管碧玲盼立院速審總預算才能修設備

中央社／ 台北14日電
海洋委員會主委管碧玲。圖／聯合報系資料照
立法院尚未審議今年度中央政府總預算，海委會主委管碧玲今天表示，海巡署在第一線充分感受中國的敵意只有增加，沒有減少，國家的防衛必須跟時間賽跑，並舉例海巡署新竹查緝隊消防設備故障，卻因總預算未審而無法修繕，盼立院速審總預算。

行政院長卓榮泰上午在海洋委員會主委管碧玲、海委會副主委兼海巡署長張忠龍等人陪同下，前往台北港海巡基地慰勉海巡人員，並與海巡人員共進午餐。

管碧玲致詞時指出，卓榮泰就任行政院長後，對於海巡的支持，讓她用言語也無法感謝，並且動用經費為海巡署購置「我不能說出名稱」的精銳偵查裝備，使海巡署可以在遠端監控公海上的嫌疑船舶，屢破大案，有了卓榮泰的支持，讓海巡可以破獲大規模走私、偷渡、海上駁油案件，監控中國民兵船。

管碧玲說，未來海巡署將「海空一體，精銳海巡」，長達8年新台幣600億餘元的預算也是由卓榮泰所支持，讓海巡從水下一直到高高空，成為具有立體偵巡實力的精銳部隊，而新的造艦計畫將會使海巡戰力更加堅韌。

針對敵情威脅，管碧玲表示，中國海警船1週內3次襲擾金門限制水域，「他們想來就來，想迫近就迫近」，中國的敵意不曾稍減，只有增加沒有減少，海巡署在第一線充分的感受到境外敵對勢力。

管碧玲表示，國家的防衛不能有灰色地帶，國家的防衛必須要跟時間賽跑，卓榮泰與執政團隊近日不斷呼籲國防特別條例草案不能拖延，海巡人員站在第一線可以做最好的見證。

至於今年度中央政府總預算卡關的影響，管碧玲指出，海巡署新竹查緝隊需要整修，但因為總預算未審，所以現在只能「保留決標」無法進行，新竹查緝隊連消防設施都是壞的，即便消防隊到現場都無法救火，這樣的急迫性預算需求，卻因總預算卡住而無法進行，所以需要立法院趕快審查總預算。

根據海委會今天在現場向卓榮泰所播放的簡報影片，海巡署2025年應對中國2次軍演及灰色地帶侵擾行動，共出動21艦3船112艇，併航驅離中國海警船805艘次，捍衛國家海疆及主權。

