國造反無人機系統正式需求規格遲未發布 中科院先推薦外商產品

中科院今日表示，遵循行政院指導建置國家關鍵基礎設施的無人機反制系統「指管整合」，中科院在聲明廣邀產業加入認證之餘，今也推薦和加拿大合作的「彩帶式火箭彈」，認為可完美平衡傳統反無人機反制系統的軟硬殺手段，有效維護國家關鍵基礎設施及人口稠密都會區安全。

中科院去年11月14日舉行「無人機反制系統」採購規格說明會，邀請產官學參與，說明需求規劃，廣邀產業加入認證，合力建置反制能量，提升關鍵基礎設施防護效能，當時是針對國土辦所需625套反無人機系統，但當時被本報披露其中須具備關鍵的「接管」性能，引發討論。

由於接管無人機的性能為以色列所獨有，有立委建議應制定專法釐清接管時機，確保民眾權益。自此，去年底前中科院應提具國內廠商正式需求規格，至今尚未提供。如今中科院重新推薦與外商合作的反無人機系統，耐人尋味。

中科院表示，藉國內、外合作契機，速助建置無人機反制系統，建立具備共同圖像、區域聯防、平戰轉換及主動防禦架構，讓違法無人機與飛手無所遁形，同時推動國內無人機反制系統產業發展，達成國防自主、強化國土防衛韌性。

中科院表示，因應近年來戰爭型態轉變，無人機廣泛運用於戰場，中科院去年9月台北國際航太曁國防工業展中，展示自主研發的「無人機反制系統」，其採開放軟體架構，彈性介接主動雷達、被動頻偵搜光電目獲與干擾設備，達成不同的反制手段。當威脅來臨時，主動偵追、識別鎖定、頻率干擾口以及迫降懸停返航，有效阻絕飛安危害與設施偵蒐，鞏固空域安全。

中科院同時表示，中科院於台灣航太展與AirShare公司簽訂彩帶式火箭彈採購合約，整合攔截器Interceptor系統，這是我國首次與加拿大進行技術合作與交流。因考量台灣地稠人狹，傳統軟硬殺手段易釀地面人、物二次傷害；系統在完成整合介接後，偵鎖無人機並發射火箭彈，空中爆撒施放彩帶纏繞螺旋漿失控，再配合降落傘緩降至地面，完美平衡軟硬殺手段，有效維護國家關鍵基礎設施及人口稠密都會區安全。

中科院表示，遵循行政院指導中科院建置國家關鍵基礎設施的無人機反制系統「指管整合」，提供「智慧決策指管系統」、協助律定「偵測」、「反制」系統等設備的採購規格，以及辦理相關產品品項認證，並負責整合全系統。