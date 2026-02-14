美媒專訪關注台國防特別預算 國安局副祕分享三要點

國安局副秘書長林飛帆14日在臉書表示，在春節前的最後一個上班日，他接受先前訪問過副總統蕭美琴的美媒《戰情室》（War Room）主持人Natalie Winters的專訪，分享賴清德總統所提1.25兆國防特別預算的重要意義。

林飛帆指出，有關國防特別預算，「我們沒有時間等待」。面對習近平要求解放軍以2027年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，必須加速建構不對稱戰力、多層次嚇阻能力，承擔起自我防衛的責任。

Natalie特別關心，如果這項國防特別預算沒有通過，會對北京和世界傳遞什麼樣的訊號。

林飛帆向她強調，當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沈溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論應和北京論述，印證其擔憂。若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

林飛帆表示，必須維持「第一島鏈防線的完整」，日、菲等國皆正大幅提升國防預算以應對威脅，台灣絕不能成為區域安全的破口。

他向Natalie和美國的聽眾強調，台灣並非被動的等待救援，而是正透過國防整備與全社會韌性計畫，將防衛意志轉化為實際行動。這些工作，並非停留在言論或是倡議，而是現在進行式。

關於美媒《戰情室》（War Room）主持人Natalie Winters，她是美國保守派Podcast節目主持人，日前訪問過蕭美琴，觸及美國175萬民眾觀看；Natalie也在上次訪台後，貼出蕭美琴贈送的鳳梨酥，引起廣大迴響。

此次專訪為Natalie Winters主動詢問台灣國防預算遭在野黨阻擋議題，並邀請林飛帆上節目專訪，詢問為何在野黨阻擋國防預算，顯見國防預算議題為美方各界高度關注之議題。目前節目剛上線，已觸及3萬次觀看。