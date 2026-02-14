林飛帆籲挺1.25兆國防預算 台灣不能成第一島鏈破口

國安會副秘書長林飛帆在春節前接受美國節目「戰情室」專訪，說明總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算的重要性。他表示，面對習近平要求解放軍2027年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，若預算受阻恐向國際傳遞防衛決心動搖的錯誤訊號，並削弱第一島鏈安全。

林飛帆今天在臉書發文表示，在春節前的最後一個上班日，他接受先前訪問過副總統蕭美琴的美媒「戰情室」（War Room）主持人Natalie Winters的專訪，分享賴總統所提1.25兆元國防特別預算的重要意義。

林飛帆列出專訪談話重點，首先是「我們沒有時間等待」。他在節目中表示，面對習近平要求解放軍以2027 年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，必須加速建構不對稱戰力、多層次嚇阻能力，承擔起自我防衛的責任。

其次，「在另一個宇宙」的在野黨。主持人NatalieWinters特別關心如果這項國防特別預算沒有通過，會對北京和世界傳遞什麼樣的訊號。林飛帆回應，當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沉溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論應和北京論述，印證擔憂。若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

第三，「第一島鏈防線的完整」。林飛帆說，日、菲等國皆正大幅提升國防預算以應對威脅，台灣絕不能成為區域安全的破口。

林飛帆並向Natalie Winters及美國的聽眾強調，台灣並非被動的等待救援，正透過國防整備與全社會韌性計畫，將防衛意志轉化為實際行動，而且這些工作並非停留在言論或是倡議，是現在進行式。

Natalie Winters是美國保守派Podcast節目主持人，先前曾訪問過副總統蕭美琴，觸及美國175萬民眾觀看；Natalie Winters也在上次訪台後，貼出副總統贈送的鳳梨酥，引起廣大迴響。

Natalie Winters這次主動詢問台灣國防預算遭在野黨阻擋議題，並邀請林飛帆上節目專訪，詢問為何在野黨阻擋國防預算，顯見國防預算議題深受美方各界高度關注。