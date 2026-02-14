快訊

過年必吃十大年菜！吃完整年都好運 這道裂痕越大越旺

情人節最大驚喜！ 夏于喬噴淚揭曉懷女兒　霸氣嗆聲：這輩子先屬於我

影／宜蘭民宅疑包裹爆炸釀氣爆 7旬姊弟多處割刺傷「根本是炸彈」

林飛帆籲挺1.25兆國防預算 台灣不能成第一島鏈破口

中央社／ 台北14日電

國安會副秘書長林飛帆在春節前接受美國節目「戰情室」專訪，說明總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算的重要性。他表示，面對習近平要求解放軍2027年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，若預算受阻恐向國際傳遞防衛決心動搖的錯誤訊號，並削弱第一島鏈安全。

林飛帆今天在臉書發文表示，在春節前的最後一個上班日，他接受先前訪問過副總統蕭美琴的美媒「戰情室」（War Room）主持人Natalie Winters的專訪，分享賴總統所提1.25兆元國防特別預算的重要意義。

林飛帆列出專訪談話重點，首先是「我們沒有時間等待」。他在節目中表示，面對習近平要求解放軍以2027 年達成攻台能力的準備，台灣正與時間賽跑，必須加速建構不對稱戰力、多層次嚇阻能力，承擔起自我防衛的責任。

其次，「在另一個宇宙」的在野黨。主持人NatalieWinters特別關心如果這項國防特別預算沒有通過，會對北京和世界傳遞什麼樣的訊號。林飛帆回應，當多數民意支持強化國防，部分在野黨卻沉溺於綏靖主義，近期國民黨赴中的言論應和北京論述，印證擔憂。若預算受阻，將向國際傳達「台灣防衛決心動搖」的錯誤訊號，也會讓北京更大膽以軍事挑釁台灣，並把國民黨當作有用的「協力者」弱化台灣。

第三，「第一島鏈防線的完整」。林飛帆說，日、菲等國皆正大幅提升國防預算以應對威脅，台灣絕不能成為區域安全的破口。

林飛帆並向Natalie Winters及美國的聽眾強調，台灣並非被動的等待救援，正透過國防整備與全社會韌性計畫，將防衛意志轉化為實際行動，而且這些工作並非停留在言論或是倡議，是現在進行式。

Natalie Winters是美國保守派Podcast節目主持人，先前曾訪問過副總統蕭美琴，觸及美國175萬民眾觀看；Natalie Winters也在上次訪台後，貼出副總統贈送的鳳梨酥，引起廣大迴響。

Natalie Winters這次主動詢問台灣國防預算遭在野黨阻擋議題，並邀請林飛帆上節目專訪，詢問為何在野黨阻擋國防預算，顯見國防預算議題深受美方各界高度關注。

國防預算 林飛帆 國防特別預算

延伸閱讀

國防預算GDP3%被寫入台美協議 賴士葆：缺乏彈性 沒做到會被懲罰

美參眾議員關切我國防預算 黃國昌批政院版不透明：民眾黨團版本較合理

美國跨黨派議員關切在野對軍購態度 陳冠廷：國民黨莫再延宕

美議員關切國防特別預算 朝野回應一次看

相關新聞

國造反無人機系統正式需求規格遲未發布 中科院先推薦外商產品

中科院今日表示，遵循行政院指導建置國家關鍵基礎設施的無人機反制系統「指管整合」，中科院在聲明廣邀產業加入認證之餘，今也推...

朝野攻防軍購特別預算 銳鳶2型無人機爭取綁定台灣之盾

預判立法院朝野農曆新年後將就「國防採購特別條例」進行攻防，參謀總長梅家樹日前證實1兆2400億元特別預算，包含採購強弓（...

【專家之眼】​從委內瑞拉到台海：降維打擊的風險​

談到台海風險，輿論往往聚焦在一個問題上：會不會開戰？何時動武？然而，真正值得警惕的，可能並不是戰爭本身，而是另一種更隱蔽...

無人機部隊戰鬥加給已奉核定 國防部：13、14日獲領

針對無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，國防部今天指出，已於今天奉行政院核定，並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領

蘭嶼巡防艦交船 中信造船董座感謝海巡署「衣食父母」

為強化我國海域執法能量，海巡署艦隊分署今天於中信造船高鼎廠區舉行600噸級巡防艦第11艘CG613蘭嶼巡防艦交船典禮，特...

徐巧芯重申支持國防 但要把關避免重演F-16V一架未到

國民黨立委牛煦庭委託TVBS民調中心，進行賴政府施政表現及兩岸、國防議題民調，今在國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委徐巧芯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。