國軍單兵戰傷急救包 部隊救護體系核心裝備

國軍近年持續深化戰傷救護訓練，透過單兵戰傷急救包的制度化配發，讓官兵在專業醫療支援尚未抵達前，即具備基本自救、互救能力，先行穩定傷情、爭取後送時間，使單兵戰傷急救包成為現代部隊戰傷救護體系中的核心裝備。

軍聞社今天報導指出，戰傷發生的瞬間，官兵能否即時應處，往往決定傷勢後續發展，單兵戰傷急救包成為現代部隊救護體系核心裝備。

軍聞社報導介紹，單兵戰傷急救包主要用於官兵受傷後、專業醫療尚未介入前的緊急處置，內整合止血、包紮、呼吸道維持與保暖等第一線救護器材，包含止血帶、填塞式止血敷料、加壓式彈性繃帶、鼻咽呼吸道管及潤滑液，並配賦無菌手套、戰術剪刀、奇異筆與急救毯等用品，可因應戰場或訓練中常見的出血、呼吸道阻塞及失溫等狀況，協助官兵迅速控制傷情、穩定生命徵象。

陸軍第三地區支援指揮部衛生營負責訓練與教學的戰傷救護官鄧上尉指出，單兵戰傷急救包的設計理念，並非要讓官兵成為專業醫療人員，而是讓每一位官兵在自身或袍澤受傷時，能迅速做出正確判斷。

衛生營戰傷救護官林上尉則指出，單兵戰傷急救包所傳達的核心精神，可概括為「簡單、快速、有效」。她表示，戰傷救護並非追求複雜處置，而是在有限資源與不穩定環境中，清楚掌握當下最迫切的風險，並於能力範圍內協助傷患穩定狀況，為後續專業救護爭取時間。

衛生營表示，單兵戰傷急救包不僅是一項裝備，更是戰傷救護觀念的具體化成果。透過持續精進訓練內容與制度化教育，國軍逐步建立官兵自救互救能力，使其在任務環境快速變化的情況下，仍能冷靜判斷、正確應處，進一步鞏固部隊戰力保存，形成守護生命的第一道防線。