朝野攻防軍購特別預算 銳鳶2型無人機爭取綁定台灣之盾

預判立法院朝野農曆新年後將就「國防採購特別條例」進行攻防，參謀總長梅家樹日前證實1兆2400億元特別預算，包含採購強弓（弓四）中程反戰術導彈飛彈系統。相關人士證稱，包括強弓在內的台灣之盾（T-dome）計劃中，包含戰時規畫做為指揮管制通訊中繼的136架銳鳶2型無人機。

藍白營各擬具不同版本的「國防採購特別條例」，要求刪除不必要預算，也有專家主張，不能清楚說明採特別預算的正當性及必要性的項目，應回歸年度預算；而不符合台海防衛需求、不對稱邏輯的項目，則應刪除或刪減。

海軍計劃採36架「銳鳶二型」無人機，預算額度約為126億元，原擬以年度預算分年支應，但根據國防部向立委的報告指出，現已納入特別預算中，規劃115年至118年籌獲，計劃取代戰機升空監偵共軍動向，降低油料及戰機運作花費。

知情人士表示，強弓是台灣之盾（T-dome）的拳頭，銳鳶2型是台灣之盾的眼睛。戰時地面雷達失效後，銳2就是預警縱深，這兩項國造武器案是台灣之盾中的重要角色。爭取銳鳶2型綁定賴總統所提打造台灣之盾規劃。

知情人士指出，銳鳶2型無人機具長時滯空、長程導控特性，配備雷達、光電、通信酬載，是「台灣之盾」體系中關鍵空中監偵與指管系統，負責延伸感知、加速決策、強化整體擊殺鏈效能，是C5ISR 體系的整合感測器、資料鏈與指揮管制系統重要裝備，可提升台灣之盾的預警縱深與反應時間。

專家解釋，防空飛彈需要雷達偵獲目標，交付攔截任務，銳2可增加雷達通信中繼的功能。

專家說，銳2在空中擔任C5ISR情監偵任務，是台灣之盾眾多「眼睛」之一。地面通訊或雷達中斷時，銳2就擔任C5ISR指管通訊中繼的角色，也是去中心化的方式之一。

中科院表示，「銳鳶2型」無人機，已通過各項作戰測評，導控距離可達300公里以上，可有效提升海上情監偵能量。同時在去年的「海、空精準彈藥射擊」操演中，該型機就曾執行海上目獲，運用

無線微波、高通量衛星和4/5G行動通訊等多重管道，將靶艦畫面即時回傳指揮所、作戰中心，發揮海搜雷達、光學鏡頭功效。