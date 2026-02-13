無人機部隊戰鬥加給已奉核定 國防部：13、14日獲領
針對無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，國防部今天指出，已於今天奉行政院核定，並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領。
民進黨立委林楚茵去年11月於立法院外交及國防委員會質詢時關切，國軍無人機部隊是否屬於戰鬥部隊，若屬戰鬥部隊是否規劃發放「戰鬥加給」。
國防部長顧立雄當時指出，無人機本來就是從戰鬥部隊轉型而來，因此現行陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，8月已報請行政院並研擬戰鬥部隊加給，同時追溯編裝核定的生效日發給（溯及既往）。
國防部今天回覆中央社記者詢問表示，有關無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，已於今天奉行政院核定；國防部並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領。
知情官員指出，無人機部隊官兵這2日所領到的加給金額，將會回溯到編裝生效成立那天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。