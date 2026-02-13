無人機部隊戰鬥加給已奉核定 國防部：13、14日獲領

針對無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，國防部今天指出，已於今天奉行政院核定，並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領。

民進黨立委林楚茵去年11月於立法院外交及國防委員會質詢時關切，國軍無人機部隊是否屬於戰鬥部隊，若屬戰鬥部隊是否規劃發放「戰鬥加給」。

國防部長顧立雄當時指出，無人機本來就是從戰鬥部隊轉型而來，因此現行陸軍無人機大隊、海軍陸戰隊無人機營符合戰鬥部隊定義，8月已報請行政院並研擬戰鬥部隊加給，同時追溯編裝核定的生效日發給（溯及既往）。

國防部今天回覆中央社記者詢問表示，有關無人機部隊申領戰鬥部隊加給案，已於今天奉行政院核定；國防部並已完成相關發放作業，官兵將於今、明2天獲領。

知情官員指出，無人機部隊官兵這2日所領到的加給金額，將會回溯到編裝生效成立那天。