參謀總長梅家樹視導烏坵防務 慰勉前線官兵辛勞

中央社／ 台北13日電

參謀總長梅家樹上將今天前往烏坵防區視導，慰勉官兵戍守前線辛勞；梅家樹指出，外島地處偏遠，生活與補給條件較為不易，裝備應以穩定、好修及易保養為原則，強調結構單純優於複雜系統，更能確保裝備持續運作。

軍聞社報導指出，梅家樹代表三軍統帥總統賴清德國防部顧立雄慰勉官兵戍守前線辛勞，並與基層官兵親切座談，先後走訪小坵嶼及大坵嶼，實地了解戰備訓練與營舍、各項裝備運作狀況，並針對後勤維修給予指導。

梅家樹說明，自他擔任海軍副司令以來，便設定每年至少親自視導烏坵防區一次的目標，這份初心與承諾多年來始終如一，尤其對於地理環境特殊、員額配置精實的小坵嶼，他始終特別關注、優先規劃，堅持走到每一處前線崗位，務求讓偏遠島嶼的官兵都能感受到最直接、最真誠的關懷。

梅家樹叮囑全體官兵財務管理的重要性，並以近期其他防區發生的官兵涉及詐騙及非法債務案件為戒，提醒切勿因一時誘惑而沉迷網路博弈、不法投資，或將帳戶交付犯罪集團，讓辛勤付出的薪資付諸流水，並勉勵官兵讓守護烏坵的軍旅經歷成為人生中值得驕傲的美好回憶。

梅家樹 烏坵 國防部 賴清德 顧立雄

