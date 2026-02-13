參謀總長梅家樹視導烏坵防務 慰勉前線官兵辛勞

參謀總長梅家樹上將今天前往烏坵防區視導，慰勉官兵戍守前線辛勞；梅家樹指出，外島地處偏遠，生活與補給條件較為不易，裝備應以穩定、好修及易保養為原則，強調結構單純優於複雜系統，更能確保裝備持續運作。

軍聞社報導指出，梅家樹代表三軍統帥總統賴清德、國防部長顧立雄慰勉官兵戍守前線辛勞，並與基層官兵親切座談，先後走訪小坵嶼及大坵嶼，實地了解戰備訓練與營舍、各項裝備運作狀況，並針對後勤維修給予指導。

梅家樹說明，自他擔任海軍副司令以來，便設定每年至少親自視導烏坵防區一次的目標，這份初心與承諾多年來始終如一，尤其對於地理環境特殊、員額配置精實的小坵嶼，他始終特別關注、優先規劃，堅持走到每一處前線崗位，務求讓偏遠島嶼的官兵都能感受到最直接、最真誠的關懷。

梅家樹叮囑全體官兵財務管理的重要性，並以近期其他防區發生的官兵涉及詐騙及非法債務案件為戒，提醒切勿因一時誘惑而沉迷網路博弈、不法投資，或將帳戶交付犯罪集團，讓辛勤付出的薪資付諸流水，並勉勵官兵讓守護烏坵的軍旅經歷成為人生中值得驕傲的美好回憶。