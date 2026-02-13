蘭嶼巡防艦交船 中信造船董座感謝海巡署「衣食父母」

為強化我國海域執法能量，海巡署艦隊分署今天於中信造船高鼎廠區舉行600噸級巡防艦第11艘CG613蘭嶼巡防艦交船典禮，特別邀請蘭嶼椰油國小學生穿著達悟族傳統服飾，獻唱傳統歌舞祝福，中信造船董事長韓碧祥更感謝海巡是「衣食父母」。

中信造船董事長韓碧祥在致詞時細數造艦進度，展現對自家產能的高度自信，他表示，中信造船可同時建造3種船型，進度全都超前，100噸級巡防艇僅剩2艘待交，35噸級已交船42艘，其餘也正依序開工或下水。

除了海巡艦艇，韓碧祥也主動提及國防部海軍的造艦案，證實「海軍輕巡艦」2艘正在建造中，船台已快完成。他提到，海巡署同仁在惡劣海象中跑在第一線，中信造船與船舶中心特別針對海象設計，提升船體穩定性，「以前是靠海巡署長大，海巡署是我們的衣食父母，只要提出需求，我們有求必應」。

蘭嶼巡防艦交船典禮由海委會副主委張忠龍主持，國安會副秘書長李問、立委伍麗華等人到場觀禮。韓碧祥致詞時展現造船霸氣，直言雖得標600噸級，「但看到700噸性能比較好，二話不說馬上改造700噸」，強調國艦國造的實力與決心。

「蘭嶼巡防艦」為海巡安平級巡防艦系列的第11艘，艦體全長約65公尺，最高航速可達40節，並配備高壓水砲與警備艇，具備優秀的靈活性與耐浪性。海巡署指出，該艦採用低阻力船體設計，在面對中共灰色地帶威脅時，具備速度優勢，能有效執行海上執法與救生救難勤務。

海委會副主委張忠龍表示，蘭嶼巡防艦由海委會主委管碧玲命名，象徵政府對原民文化的認同及向海致敬的政策。