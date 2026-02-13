徐巧芯重申支持國防 但要把關避免重演F-16V一架未到

國民黨立委牛煦庭委託TVBS民調中心，進行賴政府施政表現及兩岸、國防議題民調，今在國民黨立院黨團書記長林沛祥、立委徐巧芯陪同下公布結果。針對有6成1受訪者支持增加國防預算，徐巧芯表示，國家當然要有適當的國防預算，須替國人注意和把關，才不會再重演機採購F-16V共66架，迄今一架未交的窘況。

林沛祥表示，最近很多人在問：「民進黨天天火力全開攻擊在野，是不是代表施政很成功？」如果施政成績可以用音量計算，民進黨執政成績大概已是世界第一。國民黨團向賴政府提出三個具體要求，第一停止用政治對立掩蓋治理失能。請把時間拿去解決打詐、經濟、司法信任這些民生問題，而不是每天忙著製造敵人。人民需要的是政策，不是劇情。

林沛祥表示，第二國防預算全面資訊透明、逐項審查。所有特別預算、軍購內容、財政影響，必須完整說明、接受監督。強化國防不是問題，拒絕監督才是問題；第三提出具體穩定兩岸與國際關係的戰略報告。不是口號，不是情緒，而是風險評估、政策路徑與應變機制。人民要的是安全感，不是刺激感。

徐巧芯表示，61%民眾支持增加國防預算，這和國民黨、立院黨團和國民黨縣市首長的看法一致，國家當然要有適當的國防預算。如今朝野的爭點在於，什麼是「適當」的國防預算？增加多少預算是適當？買什麼武器裝備是適當？這些都是必須替國人注意和把關，才不會再重演當初新式戰機採購F-16V共66架，迄今一架仍未交機的窘況。

徐巧芯認為，國民黨支持適當增加國防預算，但針對分8年期的1.25兆國防特別預算，支持但要審慎考慮，到底是對美採購？還是對內採購？是軍購？還是商購？必須要更細緻跟行政體系討論，才能解決一半國人的疑慮。

徐巧芯交叉分析後指出，支持適當增加國防預算的人，不一定支持1.25兆元國防特別預算，與過去民進黨或其他坊間民調只問一個問題「是否支持國防預算？」的單一問題不同。民眾對於大幅增加國防特別預算，會擔心社福、教育、民生會受到擠壓，這是為何國民黨非常注重兩岸必須和平的原因。

徐巧芯表示，厚植國防是必須的，但也要同時降低區域衝突、戰爭風險，才能讓軍購、國防預算在合理適當的範圍增加，不會排擠社福、教育和民生建設的預算，才符合過半國人的期待，因為國家預算的餅就是這麼大。

徐巧芯強調，特別預算的軍購，不能對美、對內、軍購、商購內容「撒尿牛丸」，國民黨團會自提版本，會逐一拆解1.25兆元軍購內容混亂情況，讓軍購更單純、更直接，更利於國人與國會監督，符合民意希望軍購不要排擠社福、教育、民生和地方建設預算。同時，台灣人民不能接受對美軍購延遲的情形，這也是國人對美軍購最大的疑慮，國民黨團一定會做好把關。

牛煦庭表示，賴清德總統的施政滿意度調查數據顯示，各年齡層族群中，20至29歲的年輕族群僅有23%對賴總統的施政表示滿意，是所有年齡層當中對賴總統滿意度最低的；高達52%的年輕人對賴總統施政表現不滿意，不滿意遠高過滿意的兩倍。顯見經過賴總統兩年執政，年輕人並沒有感到受到政府的支持或幫助。

針對國人擔不擔心美國川普政府，基於美國國家利益出賣台灣，民調顯示擔心比例比上次酌升4%，擔心大於不擔心，牛煦庭認為，一個穩健的多邊關係維繫，非常重要。民調顯示無論是對美或對陸關係，都需取得平衡。國民黨主張多方建立健康有序的對話管道，包括與國大陸建立溝通管道，也會回應美國對台灣的期待。

牛煦庭表示，軍購特別條例不是不審，而是要做好準備，慎重為之，考量多方平衡的具體作法。國民黨的作法是最貼合民意，真正對中華民國國防最有利的做法。