鋼鐵海防全面啟動！北部海巡重兵壓境 岸海空立體殲擊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
海巡署北部分署主任秘書鄭騰詳則坐鎮新竹南寮漁港的海巡署第三巡防區指揮部，主持威掃誓師大會。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署主任秘書鄭騰詳則坐鎮新竹南寮漁港的海巡署第三巡防區指揮部，主持威掃誓師大會。圖／海巡署北部分署提供

海巡署北部分署昨於基隆、宜蘭、新竹同步誓師，動員235名精銳重兵與艦艇、無人機，針對5縣市展開春節前夕威力掃蕩，海巡聯手軍、警、憲、海關等友軍單位，運用尖端科技裝備封鎖海際，嚴防不法份子趁隙滲透，展現捍衛海疆寸步不讓的鋼鐵意志。

農曆春節將屆，民生物資需求攀升，為防止走私、偷渡及非洲豬瘟危害國人安全，海巡署北部分署展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案行動，由副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳分別坐鎮基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮三大漁港，領軍宣誓，校閱陣容威風凜凜，彰顯「海疆無假期」的鋼鐵意志。

這次行動規模空前，統合轄內岸巡、海巡、查緝隊及偵搜犬區隊，更聯手財政部關務署基隆關、憲兵指揮部基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊蘇澳中隊及基隆市警察局等精銳友軍；現場集結8艘巡防艇、55部巡邏車、3隻偵搜犬及無人機，動員235名人員，岸海同步、立體部署，全面封鎖可能走私與偷渡漏洞，建構滴水不漏的防火牆。

值得關注的是，本次任務首度祭出「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達生命探測器」，均能穿透障礙物偵測細微呼吸，讓藏身密閉艙或夾層的偷渡客無所遁形。此外，結合無人機高空監控、機動式熱影像系統及機動雷達車等科技裝備，針對進出港口船舶、深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點進行地毯式清查，以科技力量徹底斷絕犯罪可能。

北部分署表示，春節期間服務與查緝「24小時不打烊」，海巡將以最高戒備守護國境安全，同時呼籲，民眾若發現海上或港口岸際有可疑活動，或於海域遇到緊急狀況，立即撥打「118」海巡報案專線，海巡弟兄將以迅雷之勢趕赴現場，共同守護國家尊嚴與國人權益。

海巡人員使用手持式穿牆雷達生命探測器檢查漁船。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署宜蘭蘇澳地區威掃誓師大會。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署昨午展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案行動，位於新北淡水的第二海巡隊也同步誓師。圖／海巡署北部分署提供
海巡人員偕同偵蒐犬執行安檢。圖／海巡署北部分署提供
海巡人員使用雷達生命探測器檢查漁船。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署昨午展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案行動，另名新任副分署長邱泰豐坐鎮設於宜蘭南方澳漁港的海巡署第一巡防區指揮部。圖／海巡署北部分署提供
海巡署北部分署昨午展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案行動，副分署長覃仁勇坐鎮設於基隆八斗子漁港的海巡署第二巡防區指揮部。圖／海巡署北部分署提供
海巡署 基隆港 偷渡

