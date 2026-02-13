鋼鐵海防全面啟動！北部海巡重兵壓境 岸海空立體殲擊

海巡署北部分署昨於基隆、宜蘭、新竹同步誓師，動員235名精銳重兵與艦艇、無人機，針對5縣市展開春節前夕威力掃蕩，海巡聯手軍、警、憲、海關等友軍單位，運用尖端科技裝備封鎖海際，嚴防不法份子趁隙滲透，展現捍衛海疆寸步不讓的鋼鐵意志。

農曆春節將屆，民生物資需求攀升，為防止走私、偷渡及非洲豬瘟危害國人安全，海巡署北部分署展開「岸、海聯合勤務擴大威力掃蕩」專案行動，由副分署長覃仁勇、邱泰豐及主任秘書鄭騰詳分別坐鎮基隆八斗子、宜蘭南方澳及新竹南寮三大漁港，領軍宣誓，校閱陣容威風凜凜，彰顯「海疆無假期」的鋼鐵意志。

這次行動規模空前，統合轄內岸巡、海巡、查緝隊及偵搜犬區隊，更聯手財政部關務署基隆關、憲兵指揮部基隆憲兵隊、基隆港務警察總隊蘇澳中隊及基隆市警察局等精銳友軍；現場集結8艘巡防艇、55部巡邏車、3隻偵搜犬及無人機，動員235名人員，岸海同步、立體部署，全面封鎖可能走私與偷渡漏洞，建構滴水不漏的防火牆。

值得關注的是，本次任務首度祭出「雷達生命探測器」與「手持式穿牆雷達生命探測器」，均能穿透障礙物偵測細微呼吸，讓藏身密閉艙或夾層的偷渡客無所遁形。此外，結合無人機高空監控、機動式熱影像系統及機動雷達車等科技裝備，針對進出港口船舶、深入岸際廢棄空屋、碉堡及消波塊等治安熱點進行地毯式清查，以科技力量徹底斷絕犯罪可能。