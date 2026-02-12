27架次共機配合共艦戰備警巡 國軍嚴密掌握應處

國防部晚間表示，自今天下午2時31分起，陸續偵獲中共各型軍機37架次出海，其中27架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、東部及西南空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空海域，國軍嚴密掌握應處。

國防部晚間發布新聞稿指出，自下午2時31分起，陸續偵獲中共殲10、殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計37架次出海，其中27架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、東部及西南空域，配合共艦假「聯合戰備警巡」之名騷擾台灣周邊空海域。

國防部指出，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

根據國防部上午發布的中共軍機、艦動態，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲17架次共機，其中14架次逾越中線進入北部、西南及東南部空域，以及7艘共艦、1艘公務船，總計中共25機艦船持續在台海周邊活動。