「獵鴞無人機」實彈測試效果不如預期？ 軍方否認
本報報導，陸軍「獵鴞無人機」首度實彈驗證，但成效不如預期。陸軍司令部今天否認相關訊息，強調相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據臆測裝備效能。
本報會員區報導，陸軍「獵鴞專案」對美採購Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，最近陸軍砲兵部隊測考中心在濁水溪河床首度實施實彈攻擊驗證，外傳測試成效不如預期，5架摔掉3架，不過陸軍以測試涉及作戰運用為理由，不願意說明具體損失情況。
陸軍司令部今天表示，軍方籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證。獵鴞專案所採購之ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。
陸軍司令部強調，因應多變化的戰場環境，已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。
