快訊

今年首例麻疹個案！8個月大男嬰越南得麻疹 多達400人遭列管

後悔？才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問題

日本高枕無憂？高市政權未來還有五大關卡

聽新聞
0:00 / 0:00

「獵鴞無人機」實彈測試效果不如預期？ 軍方否認

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍以「獵鴞專案」為名，對美採購Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，傳出實彈測試效果不如預期，不過陸軍司令部否認相關訊息。圖／軍聞社
陸軍以「獵鴞專案」為名，對美採購Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，傳出實彈測試效果不如預期，不過陸軍司令部否認相關訊息。圖／軍聞社

本報報導，陸軍「獵鴞無人機」首度實彈驗證，但成效不如預期。陸軍司令部今天否認相關訊息，強調相關報導不屬實，籲請媒體勿使用未經證實數據臆測裝備效能。

本報會員區報導，陸軍「獵鴞專案」對美採購Altius-600M型反裝甲攻擊無人機，最近陸軍砲兵部隊測考中心在濁水溪河床首度實施實彈攻擊驗證，外傳測試成效不如預期，5架摔掉3架，不過陸軍以測試涉及作戰運用為理由，不願意說明具體損失情況。

陸軍司令部今天表示，軍方籌獲各項新式武器裝備，都會規劃效能與人員操作訓練成效驗證。獵鴞專案所採購之ALTIUS-600M 型攻擊無人機無論在裝備維保、教育訓練及技術支援等方面均正常執行。

陸軍司令部強調，因應多變化的戰場環境，已針對陸續獲得之新式武器、裝備，規劃納入年度重大演訓，結合戰術作為，採實戰化方式（實彈射擊）實施訓練及驗證，達適切部署兵火力，建構可恃地面防衛戰力，望請國人支持。

陸軍 實彈 演訓

延伸閱讀

中科院與美商Shield AI合作 建立無人機群蜂式協同戰力

深圳4.8米闊順豐送貨無人機鬧市墜落 網友憂安全問題

傳海馬斯及戰術飛彈前推澎湖、東引 陸軍：部署將強化「擊殺鏈」

一年期義務役編實步兵營 今年起進訓「聯勇操演」實彈火力測考

相關新聞

「獵鴞無人機」實彈測試效果不如預期？ 軍方否認

本報報導，陸軍「獵鴞無人機」首度實彈驗證，但成效不如預期。陸軍司令部今天否認相關訊息，強調相關報導不屬實，籲請媒體勿使用...

政院：軍事採購為政府對政府 盼立院通過政院版國防特別條例

府院喊話國會速審1.25兆國防特別條例草案，但藍白都表明會自提版本，更嗆聲最後通過的不會是政院版。行政院指出，軍事採購向...

砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵

陸軍砲兵訓練指揮部位在台南關廟郊區，每梯次受訓學員400人以上，有人投訴雖每星期3天有機會晚上可外出，但因為沒有任何交通...

重砲齊發、飛彈上陣！太麻里4天實彈操演3月登場 軍事迷期待

陸軍花東防衛司令部第二作戰區繼去年在太麻里溪出海口實施地面武器火砲實彈射擊後，近日再度公告，將於3月24日至27日一連4...

5架摔3架！傳獵鴞無人機首度實彈驗證 成效不如預期

獵鴞專案Altius-600M型攻擊無人機是美國援贈烏克蘭，除此外，只有我國選購。如何測試作戰成效、編寫攻擊準則，甚至，在夜間、濃霧、風雨的百變戰場上，扮演何種角色，陸軍必須更有想像力。官兵未前往美國接裝訓練，在地接收，第一次打實彈，任何狀況在所難免。

中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能

美商Shield AI 近日宣布，已與我國家中山科學研究院（NCSIST）簽署合約，將引進Shield AI 開發的Hi...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。