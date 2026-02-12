快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者邱德祥／攝影
府院喊話國會速審1.25兆國防特別條例草案，但藍白都表明會自提版本，更嗆聲最後通過的不會是政院版。行政院指出，軍事採購向來為「政府對政府」，政院版草案是經台美雙方審慎評估，兼顧整體戰略構想和建軍規劃，希望立法院盡速審議，並通過以政院版為主的國防特別條例。

賴清德總統昨天親上火線，大動作率國防部長、參謀總長、三軍司令，再次催促在野儘速審議行政院所提的1.25兆國防特別條例，並稱若預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單。

儘管民眾黨立院黨團昨天指出，將同意政院版條例交付委員會審查，與民眾黨版一同併案審查，但民眾黨主席黃國昌稱，白營版本是最好版本，相信通過的不會是政院版，國民黨立院黨團總召傅崐萁也稱藍營會自提版本，並與民眾黨磋商，最後通過的不會是政院版，兩人說法一致。

行政院發言人李慧芝今在行政院會後記者會強調，軍事採購是「G to G」，由政府對政府，政院版國防特別條例是經台美雙方縝密溝通評估，有整體戰略構想與完善建軍規劃，兼顧軍事採購的實務程序，提升台灣國防自主能量，國際民主社會也認為強化台灣國防有急迫性與必要性的。

李慧芝說，賴總統昨天記者會已說明，國家面臨的威脅不斷提升，建軍工作更迫切，總統並於今天釋出的專訪中指出，台灣必須加大、加強防禦能力，呼籲朝野各黨團攜手團結，大家都有必須要一致對外。

她說，希望立法院能盡速審議，並通過以行政院版為主的國防特別條例，才夠有效提升國防自主能力，守護區域和平與民主生活，確保台灣經濟繁榮能持續穩定。

政院版 國防部 特別條例

行政院：內政部限李貞秀明天以前交放棄中國籍證明

影／關稅協定簽署在即 卓榮泰請託在野黨通過國防預算

退休警消籲編退休金加給預算「欠錢別欠過年」 政院：若無違憲將補齊

「眷改條例」確定不副署 卓榮泰：違反平等及權力分立原則

重砲齊發、飛彈上陣！太麻里4天實彈操演3月登場 軍事迷期待

陸軍花東防衛司令部第二作戰區繼去年在太麻里溪出海口實施地面武器火砲實彈射擊後，近日再度公告，將於3月24日至27日一連4...

政院：軍事採購為政府對政府 盼立院通過政院版國防特別條例

府院喊話國會速審1.25兆國防特別條例草案，但藍白都表明會自提版本，更嗆聲最後通過的不會是政院版。行政院指出，軍事採購向...

砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵

陸軍砲兵訓練指揮部位在台南關廟郊區，每梯次受訓學員400人以上，有人投訴雖每星期3天有機會晚上可外出，但因為沒有任何交通...

5架摔3架！傳獵鴞無人機首度實彈驗證 成效不如預期

獵鴞專案Altius-600M型攻擊無人機是美國援贈烏克蘭，除此外，只有我國選購。如何測試作戰成效、編寫攻擊準則，甚至，在夜間、濃霧、風雨的百變戰場上，扮演何種角色，陸軍必須更有想像力。官兵未前往美國接裝訓練，在地接收，第一次打實彈，任何狀況在所難免。

中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能

美商Shield AI 近日宣布，已與我國家中山科學研究院（NCSIST）簽署合約，將引進Shield AI 開發的Hi...

國民黨批賴政府 軍人加薪賴帳、沒士氣、武器變廢鐵

賴清德總統今舉行記者會，盼朝野支持國防採購特別條例。國民黨反批賴總統帶頭違法，1.25兆元軍購「不能等」，法定軍人加薪卻...

