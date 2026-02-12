政院：軍事採購為政府對政府 盼立院通過政院版國防特別條例

府院喊話國會速審1.25兆國防特別條例草案，但藍白都表明會自提版本，更嗆聲最後通過的不會是政院版。行政院指出，軍事採購向來為「政府對政府」，政院版草案是經台美雙方審慎評估，兼顧整體戰略構想和建軍規劃，希望立法院盡速審議，並通過以政院版為主的國防特別條例。

賴清德總統昨天親上火線，大動作率國防部長、參謀總長、三軍司令，再次催促在野儘速審議行政院所提的1.25兆國防特別條例，並稱若預算遲未通過，可能讓台灣跌出優先名單。

儘管民眾黨立院黨團昨天指出，將同意政院版條例交付委員會審查，與民眾黨版一同併案審查，但民眾黨主席黃國昌稱，白營版本是最好版本，相信通過的不會是政院版，國民黨立院黨團總召傅崐萁也稱藍營會自提版本，並與民眾黨磋商，最後通過的不會是政院版，兩人說法一致。

行政院發言人李慧芝今在行政院會後記者會強調，軍事採購是「G to G」，由政府對政府，政院版國防特別條例是經台美雙方縝密溝通評估，有整體戰略構想與完善建軍規劃，兼顧軍事採購的實務程序，提升台灣國防自主能量，國際民主社會也認為強化台灣國防有急迫性與必要性的。

李慧芝說，賴總統昨天記者會已說明，國家面臨的威脅不斷提升，建軍工作更迫切，總統並於今天釋出的專訪中指出，台灣必須加大、加強防禦能力，呼籲朝野各黨團攜手團結，大家都有必須要一致對外。

她說，希望立法院能盡速審議，並通過以行政院版為主的國防特別條例，才夠有效提升國防自主能力，守護區域和平與民主生活，確保台灣經濟繁榮能持續穩定。