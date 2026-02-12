快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
相關單位在砲兵指揮部旁會勘用地。圖／陳皇宇提供
相關單位在砲兵指揮部旁會勘用地。圖／陳皇宇提供

陸軍砲兵訓練指揮部位在台南關廟郊區，每梯次受訓學員400人以上，有人投訴雖每星期3天有機會晚上可外出，但因為沒有任何交通工具，往返關廟市區徒步超過6公里，平常受訓就很辛苦了，還要走這麼久體力難以負荷，乾脆就不要出去了。

市議員陳皇宇表示，他請立委王定宇國防部協調用地、要求市政府交通局盡速協助，在營區大門旁設置可容納88車柱公共自行車租賃站，預計春節後施工、3月下旬完工。

陳皇宇表示，砲指部今年遷建至關廟後，學員放假外出及地方通勤衍生許多交通需求，11月29日邀集王定宇、交通局、國防部軍備局、關廟區公所等相關單位現地會勘，規畫於營區外增設公共自行車租賃站。市府則優化周邊運輸接駁機制，期盼串聯附近地區交通路網，提升整體通行便利性及區域經濟。

他說，出提供充足車輛調度空間，也會持續盤點會勘關廟區及歸仁區等熱點區域，因應學員實際需求。

陳皇宇指出，因預定設置地點管理單位為國防部軍備局，設站須取得相關單位同意，並辦理國有土地租用程序後始得設置車柱，特別感謝立委王定宇協助協調，讓軍備局同意土地的使用，交通局可以完成設站規畫。

另砲校學員集中放假期間，單日約有400至500人次交通需求，陳皇宇說，將持續與交通業者溝通協調；目前既有新設公車接駁站搭乘人數偏低，未來評估引進其他運輸業者投入接駁服務，改善假日尖峰疏運問題。

相關單位在砲兵指揮部旁會勘用地。圖／陳皇宇提供
相關單位在砲兵指揮部旁會勘用地。圖／陳皇宇提供
立委王定宇參與相關單位協調，要求國防部提供用地。圖／陳皇宇提供
立委王定宇參與相關單位協調，要求國防部提供用地。圖／陳皇宇提供

國防部 王定宇 軍備局

延伸閱讀

王定宇：傅崐萁持續用農場文造謠擋軍購 只會更像共產黨在台組織

影／湧言會推3人拚南市議員初選 黃捷：民進黨需注入新血

影／再挑戰立委？ 南市觀旅局前局長郭貞慧加入王定宇團隊服務

影／民進黨台南議員提名東區3席突減成2席 王定宇：新人更辛苦

相關新聞

重砲齊發、飛彈上陣！太麻里4天實彈操演3月登場 軍事迷期待

陸軍花東防衛司令部第二作戰區繼去年在太麻里溪出海口實施地面武器火砲實彈射擊後，近日再度公告，將於3月24日至27日一連4...

砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵

陸軍砲兵訓練指揮部位在台南關廟郊區，每梯次受訓學員400人以上，有人投訴雖每星期3天有機會晚上可外出，但因為沒有任何交通...

5架摔3架！傳獵鴞無人機首度實彈驗證 成效不如預期

獵鴞專案Altius-600M型攻擊無人機是美國援贈烏克蘭，除此外，只有我國選購。如何測試作戰成效、編寫攻擊準則，甚至，在夜間、濃霧、風雨的百變戰場上，扮演何種角色，陸軍必須更有想像力。官兵未前往美國接裝訓練，在地接收，第一次打實彈，任何狀況在所難免。

中科院與美商合作 賦予國造無人機自主協同作戰性能

美商Shield AI 近日宣布，已與我國家中山科學研究院（NCSIST）簽署合約，將引進Shield AI 開發的Hi...

國民黨批賴政府 軍人加薪賴帳、沒士氣、武器變廢鐵

賴清德總統今舉行記者會，盼朝野支持國防採購特別條例。國民黨反批賴總統帶頭違法，1.25兆元軍購「不能等」，法定軍人加薪卻...

部隊鍋EP257|通資電軍不再是「軍」？轉型後會有什麼改變？

從今年1月起國防部所屬的通資電軍指揮部將有轉型動作。其轄下的通信單位將回歸陸軍，未來將轉型為重視網路戰、電子戰的專業部隊。對比大陸軍改也將被形容是「第五軍種」的戰略支援部隊，分割為信息支援部隊等三個兵種。 國軍與解放軍在通資電領域的戰略戰術，面對了什麼轉型問題?

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。