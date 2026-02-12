砲兵新兵陳情受訓雖可外出 卻要走6公里才吃得到關廟麵
陸軍砲兵訓練指揮部位在台南關廟郊區，每梯次受訓學員400人以上，有人投訴雖每星期3天有機會晚上可外出，但因為沒有任何交通工具，往返關廟市區徒步超過6公里，平常受訓就很辛苦了，還要走這麼久體力難以負荷，乾脆就不要出去了。
市議員陳皇宇表示，他請立委王定宇向國防部協調用地、要求市政府交通局盡速協助，在營區大門旁設置可容納88車柱公共自行車租賃站，預計春節後施工、3月下旬完工。
陳皇宇表示，砲指部今年遷建至關廟後，學員放假外出及地方通勤衍生許多交通需求，11月29日邀集王定宇、交通局、國防部軍備局、關廟區公所等相關單位現地會勘，規畫於營區外增設公共自行車租賃站。市府則優化周邊運輸接駁機制，期盼串聯附近地區交通路網，提升整體通行便利性及區域經濟。
他說，出提供充足車輛調度空間，也會持續盤點會勘關廟區及歸仁區等熱點區域，因應學員實際需求。
陳皇宇指出，因預定設置地點管理單位為國防部軍備局，設站須取得相關單位同意，並辦理國有土地租用程序後始得設置車柱，特別感謝立委王定宇協助協調，讓軍備局同意土地的使用，交通局可以完成設站規畫。
另砲校學員集中放假期間，單日約有400至500人次交通需求，陳皇宇說，將持續與交通業者溝通協調；目前既有新設公車接駁站搭乘人數偏低，未來評估引進其他運輸業者投入接駁服務，改善假日尖峰疏運問題。
