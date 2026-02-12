聽新聞
重砲齊發、飛彈上陣！太麻里4天實彈操演3月登場 軍事迷期待
陸軍花東防衛司令部第二作戰區繼去年在太麻里溪出海口實施地面武器火砲實彈射擊後，近日再度公告，將於3月24日至27日一連4天辦理「重砲保養射擊」暨「天馬操演」，每天清晨6時至8時進行對海（空）實彈射擊。消息一出，不少軍事迷直呼期待，準備再次感受重砲齊發的震撼場面。
根據射擊公告，危險區域最小半徑6浬、最大彈道高度1萬8000呎。屆時海面與空域將實施管制，提醒民眾與船隻注意安全。
軍事專家指出，「重砲保養射擊」主要由建制單位的155公厘、105公厘牽引式榴彈砲參與，透過高射界射擊、單砲翼次射等課目，檢驗火砲機械性能，同時驗收官兵駐地訓練成果與指揮流程。對軍方而言，這不只是例行射擊，更是確保戰力穩定的重要環節。
而外界同樣關注的「天馬操演」，則為拖式飛彈實彈射擊，預料將由新、舊型飛彈共同上陣，包括拖2A與具備「頂攻」能力的拖2B。相較於拖2A採銅線導引、直射模式，拖2B改採無線導引，射程達4500公尺以上，並能自上方攻擊裝甲目標，強化反裝甲與反登陸作戰能力。
軍事迷分析，清晨時段射擊，火砲齊射的震波與火光，往往格外震撼，去年演訓就曾吸引不少人遠距關注。此次再度實施實彈操演，也讓不少人期待，花東海岸線將再次響起重砲轟鳴聲。軍方表示，此次操演屬例行性戰備訓練，旨在確保部隊即時反應與整體防衛能力。
